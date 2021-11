El fundador de YouTube y Marques Brownlee critican a la plataforma por ocultar el número de "no me gusta": estos son sus argumentos

Hace unos días, YouTube, la plataforma de videos de Alphabet anunciaba un gran cambio: eliminar el botón de "no me gusta" públicamente. El botón de 'No me gusta' seguirá apareciendo de forma normal (puede que aún no tengas el cambio aplicado porque se está desplegando poco a poco), aunque el contador será privado, por lo que solamente el creador podrá ver el número exacto de 'dislikes' desde YouTube Studio.

En el pasado, YouTube contaba con la posibilidad de calificar los vídeos con estrellas, entre 1 y 5. A partir de 2010 comenzó el despliegue y uso de los botones de me gusta o de no me gusta. La empresa llevaba tiempo planteándose qué hacer con este botón.

Entre los principales argumentos para esta relevante decisión estáque que el "dislike" ha servido de base para que grupos de personas se organicen y acosen a creadores pulsando el botón 'no me gusta' masivamente. "La peor parte se la llevan los creadores con pocos seguidores, objetivo favorito de estos acosos", dicen desde YouTube.

Un vistazo a… 14 Trucos para aprovechar al máximo Youtube

Hay argumentos en contra y proponen otras medidas

Hay creadores de contenido que están en desacuerdo con la decisión y con el planteamiento de los directivos de YouTube. Incluso uno de los fundadores de esta plataforma, Jawed Karim, ha hablado, aunque de un modo muy curioso: con discretos comentarios.

Por un lado, ha cambiado la descripción del primer vídeo subido a esta plataforma en su historia, dentro de su cuenta, de nombre Jawed. En el vídeo que data de hace 16 años, el único de su canal y en el que aparece él mismo en un zoo, ha cambiado el subtítulo. Y dice así: "Si todos los YouTuber están de acuerdo en que quitar los "dislikes" es una idea tonta, probablemente lo es. Intentalo de nuevo, YouTube".

Además, en el vídeo en el que la empresa presentó su nueva propuesta, Jawed también dejó un comentario, como tantas otras personas. Con sarcasmo dijo "Matt (Kovat, el directivo que presentó la nueva decisión) no parece muy contento porque sabe que es una decisión equivocada".

Aquí recogemos algunas de las ideas que se han ido poniendo sobre la mesa estos días. Como ha dicho uno de los más críticos con esta decisión, Marques Brownlee, que tiene 15 millones de de suscriptores en su canal, "YouTube es de las pocas plataformas que existen que escuchan a sus creadores" así que veremos si los argumentos en contra llevan a la plataforma de vídeos a tomar nuevas decisiones.

Quita información de calidad para los espectadores

Cuando vamos a ver un vídeo, un indicador clave que nos dirá si merece la pena invertir tiempo o no en su visualización, es el número de votos negativo y positivos que tiene de otros espectadores.

Brownlee explica que para decidir si quiere ver un vídeo o no, primero mira las votaciones y, si hay muchos "no me gusta" va a los comentarios a ver qué dicen de negativo a ver si los "dislikes" son relevantes para él, entendiendo por qué ese vídeo no ha gustado a la audiencia. Y así decide si quiere invertir su tiempo o no en la visualización.

"Escondiendo los dislikes, estás ocultando a los usuarios una información muy válida y necesaria que les ayuda a saber qué vídeos les merece la pena ver y cuáles no", es lo que ha argumentado este creador de contenido.

Respecto a esto, otro YouTuber, Clinton Jeff, ha recordado en su cuenta de Twitter que no solo el espectador va a ver información que pueda resultar irrelevante sino que puede acceder a vídeos con un título falso. Y puso como ejemplo un supuesto tráiler del famoso Juego del Calamar de Netflix que resultó ser simplemente una compilación de imágenes una tras otra. Como no se ve el botón de dislike, los usuarios no pueden saber, a primera vista, que muchos otros estaban a disgusto con el contenido por no ofrecer lo que prometía.

This is a perfect example of what @MKBHD was talking about.



Here's a fake trailer for "Squid Game Season 2" but because you cant see the dislike number, you don't know its fake until you start realizing all the random movie clips they put together pic.twitter.com/vVNxRMqQfi — Clinton Jeff (@clintonjeff) November 13, 2021

Chris Burton, también creador en YouTube ha recordado en una entrevista a BBC que en muchas ocasiones los títulos no se ajustan al contenido y hay quienes anuncian algo muy llamativo para un vídeo que no ofrece realmente lo que promete y que eliminar la información de los "no me gusta" solo quitará información de relevancia para los espectadores.

"YouTube no es otras plataformas"

YouTube argumentó, al anunciar esta decisión, que nos acostumbraremos a no tener botón "dislike" porque otras plataformas no lo tienen. Brownlee recuerda que otras plataformas usan algoritmos para ir ofreciéndonos el contenido acorde a lo que nos ha gustado.

Pero YouTube no tiene su fortaleza en ir ofreciéndonos contenido según eso, sino que, tras Google, es el segundo mayor buscador del mundo. La gente acude a YouTube para encontrar respuestas a dudas, para encontrar tutoriales que les resuelvan dudas y les ayude a hacer algo, por ejemplo.

Según este creador, si una persona acude a YouTube en busca de algo y al ver los vídeos de los resultados nadie les informa de aquellos contenidos que no han gustado a los espectadores, pueden tener una peor experiencia porque pueden acabar viendo vídeos que no responden a sus dudas. Esto a la larga puede llevarles a pasar menos tiempo en la plataforma.

"YouTube no es TikTok, es más un Netflix", de acuerdo con Marques Brownlee, ya que los usuarios de YouTube buscan lo que quieren ver. La gente, por lo general, no se expone a que le lleguen contenidos según los algoritmos. La gente busca lo que quiere visualizar dentro de esta plataforma.

Los comentarios siguen abiertos

Para YouTube, el botón de "no me gusta" es muy usado por los trolls para perjudicar a los creadores de contenido, sobre todo para los creadores pequeños, que están empezando y que aún tienen pocos seguidores.

Respecto a esto, otro argumento esgrimido por Marques Brownlee es que si un usuario no tiene la oportunidad de plasmar públicamente su disgusto en el botón de dislike, tiene otra opción: la de los comentarios. Y eso puede llevar a que los creadores de contenido tengan que enfrentarse a muchos más comentarios de "haters" o de "trolls" que ahora.

Ideas alternativas a ocultar este botón

Brownlee ha valorado de forma positiva cómo la plataforma de Alphabet ha ido tomando decisiones y medidas para evitar ciertos comentarios y dar un mayor control a los creadores sobre qué se comenta en sus vídeos de forma que se pueda evitar el spam o el "trolleo".

En vez de ocultar públicamente el botón de "dislike", considera Brownlee que podría trabajarse en nuevas medidas para que su uso se haga de una forma responsable. Por ejemplo, que solo tengamos el derecho de votar a los vídeos de los que hayamos consumido un cierto porcentaje del tiempo total.