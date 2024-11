Este 'gamer' compró un monitor OLED, recibió dos... y al final Amazon le deja quedarse con el segundo como "regalo de Navidad"

Hoy os traemos una historia que se ha vuelto viral en los últimos días, en unos casos por haber generado sorpresa, y en otros por haber provocado dosis poco sanas de envidia: el caso de un 'gamer' que se vio beneficiado por un error logístico de Amazon y terminó con dos monitores Alienware 32 4K QD-OLED por el precio de uno.

La Navidad parece haber llegado pronto para algunos

El protagonista de esta historia, un usuario de Reddit conocido como 'WRSA', compartió su experiencia en la plataforma: había ahorrado para adquirir el monitor, un equipo de alta gama con un precio de 900 dólares, aprovechando las ofertas del Black Friday.

Sin embargo, al recibir su pedido y abrir la caja, descubrió que el paquete contenía no una, sino dos unidades.

Siendo consciente de que se había cometido un error, y no queriendo que Amazon le terminara pasando el cobro por la segunda unidad, 'WRSA' contactó con el servicio de atención al cliente de Amazon para notificarles lo que había ocurrido.

Pero, en lugar de pedirle que devolviera el monitor extra, la compañía le informó que podía quedárselo como un "regalo anticipado" de Navidad (recordemos: un regalo por valor de 900 dólares... o de 1.200 fuera del Black Friday).

Las palabras exactas de personal de Amazon que le atendió por chat fueron las siguientes:

"Mirando aquí puedo ver y confirmar que ya recibió un reembolso por este artículo. Y puedo confirmar que fue entregado a su dirección de envío. No se preocupe por el artículo, no se le cobrará por ello. Acepte el artículo como regalo anticipado de Amazon. Espero que esto te ayude".

La noticia dejó boquiabierta a la comunidad del subreddit. Obviamente. "Algún día me pasará algo así a mí. Algún día. Por ahora, me voy a llorar a un rincón", bromeó otro usuario.

¿Por qué Amazon hizo lo que hizo?

El caso de 'WRSA' no es nada habitual en plataformas como Amazon, pero tampoco es algo inaudito: algunos usuarios en Reddit señalaron que errores similares pueden surgir cuando una entrega inicial es catalogada como "perdida".

En tales casos, la empresa envía un reemplazo al cliente mientras intenta rastrear el paquete original. Si ambos paquetes terminan siendo entregados, el costo de gestionar una devolución puede superar el valor del producto.

En estas circunstancias, las empresas a veces optan por permitir al cliente quedarse con el artículo extra. Uno de los usuarios que se sumó al debate de Reddit afirmó que él mismo había recibido gratis unos costosos audífonos Beyerdynamic debido a un error (y a una reacción de Amazon) similar.

La decisión de Amazon en este caso ha sido considerada excepcionalmente generosa, especialmente porque el monitor en cuestión es un dispositivo bastante caro. Sin embargo, su actitud contrasta con otros casos en los que la compañía fue menos indulgente, como cuando se negó, por ejemplo, a reembolsar una tarjeta gráfica falsa que había recibido un usuario.

Aspectos legales: ¿Qué ocurre con productos recibidos por error?

En la mayoría de los países desarrollados, la ley establece que los clientes no tienen derecho a quedarse con productos recibidos por error sin notificar al vendedor: legalmente, se considera que la persona se estaría 'enriqueciendo' de manera injustificada.

Sin embargo, la responsabilidad de corregir el error recae en el vendedor, quien debe coordinar la devolución del producto o, como en este caso, optar por no reclamarlo.

