Este test te desafía a distinguir entre cuadros de grandes maestros e imágenes generadas mediante IA

Carlos Santana, uno de los principales divulgadores de IA en español, lo denomina 'Test de Turing del arte', en referencia a la prueba que teóricamente permitía a un software demostrar que posee inteligencia artificial. Hoy os presentamos AIOrArt.com, un test online que nos va presentando cuadros y nos desafía a averiguar si estamos ante una imagen generada mediante IA o ante la foto del cuadro de un gran maestro de la pintura.

El usuario de Reddit /u/Dicitur presentó su creación en el subreddit de Stable Diffusion explicando así qué le había movido a crear AIOrArt:

"Algunas son fáciles de distinguir, sobre todo si estás familiarizado con la generación de imágenes, otras no tanto. Para las imágenes hechas por humanos, elegí de pintores famosos como Turner, Monet o Rembrandt, pero me aseguré de evitar sus obras más famosas y seleccioné pinturas más bien oscuras. De ese modo, incluso la gente que se sabe las obras maestras de memoria no sabrá automáticamente la respuesta".

Santana nos recuerda cuál debería ser nuestro objetivo mínimo a la hora de ponernos frente a este test:

Si seleccionamos como humana alguna obra generada por IA, la web no sólo nos hará saber que nos hemos equivocado, sino que nos mostrará el 'prompt' usado para generar la imagen, para qué sepamos -por ejemplo- qué estilo o estilos se han buscando imitar con ella:

Entre los aspectos que los usuarios que han probado ya el test te animan a tener en cuenta a la hora de valorar la artificialidad o no de la pintura que se te muestra, destacan los siguientes:

Los reflejos en el agua: La IA no 'sabe' como tal que el agua es reflectante, por lo que tienden a no coincidir los trazos con el contenido del resto de la imagen. Aunque no todos están de acuerdo con este último criterio:

Me he dado cuenta que un montón de criterios que antes consideraba importantes, al parecer ya no hacen diferencia, como los detalles de pinceladas en el fondo, o la perfección de los reflejos. También me he dado cuenta que algunos humanos hacen cosas que consideraba de IA.