Facebook borra 790 grupos (y restringe 10.000 cuentas de Instagram) por promocionar la teoría conspirativa QAnon

Facebook ha anunciado hoy el borrado de 790 grupos de su red social y el bloqueo de varios hashtags, así como diversas restricciones contra otros 1950 grupos y 440 páginas de Facebook, así como contra más de 10.000 cuentas de Instagram. Lo que une a todos ellos es su vinculación con el movimiento QAnon, calificado de 'conspiranoico' y situado a la derecha del panorama político estadounidense.

Entre las medidas restrictivas anunciadas por Facebook para aquellos grupos, páginas y perfiles de Instagram que no vayan a ser borrados aún, el comunicado de la compañía destaca las siguientes:

La Teoría QAnon (llamada así por un usuario de los foros de 4chan/8chan/8kun llamado 'Q') vienen a sostener la existencia de una élite que no sólo controla el aparato estatal estadounidense al margen de los cargos electos (el famoso 'Deep State'), sino también la vinculación de la misma con tramas pedófilas: episodios como el fallido 'impeachment' contra Trump o el escándalo Epstein no han hecho más que reforzar en sus ideas a sus seguidores.

La medida llega una semana después de que una abierta defensora de este movimiento, Marjorie Taylor Greene, se convirtiera en candidata republicana al Congreso por Georgia (y, teniendo en cuenta la tendencia histórica de voto de su distrito, en casi segura congresista).

Facebook ha explicado que llevaban tiempo siguiendo de cerca la explosión de actividad de los grupos pro-QAnon en la red social, sobre todo desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo. Según el New York Times, la cantidad de reacciones y comentarios en dichos grupos aumentó un 200-300% en los últimos seis meses.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg alegó, para justificar las medidas adoptadas, que si bien los diversos movimientos que se mueven en el ámbito de la Teoría QAnon "no organizan directamente actos violentos, pero sí han celebrado su realización [y] cuentan con seguidores individuales con patrones de comportamiento violento".

La noticia ha sido, como era de prever, mal recibida por los seguidores de QAnon, que señalan que los argumentos enarbolados por Facebook podrían igualmente aplicarse al movimiento 'Black Lives Matter', también de origen estadounidense:

Wow I have never seen a QAnon group destroy cities and march through neighborhoods threatening ppl because of the color of their skin but guess who has??? BLM groups Yet FB hasnt taken any action against those violent groups. #speaksvolumes