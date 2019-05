Facebook entrega a las operadoras datos de los usuarios como localización o solvencia económica, según The Intercept

Un nuevo artículo publicado por The Intercept, medio conocido por contar con grandes fuentes dentro de las grandes compañías tecnológicas, explica que gracias a la herramienta 'Actionable Insights' de Facebook, la compañía permite a las operadoras de telefonía conocer importante información de sus usuarios. En principio es algo normal, porque 'Actionable Insights' se lanzó para que estas empresas mejoraran la conectividad que proporcionan a sus usuarios en zonas donde la cobertura podría ser mala.

Sin embargo, el problema, de acuerdo a la información proporcionada por The Intercept, es que, además de información técnica sobre redes Wi-Fi y celulares, que sería lo normal para una colaboración en la que se pretende mejorarla calidad del servicio ofrecido por las teleoperadoras, también se ofrecen localizaciones pasadas de los usuarios, intereses e incluso información sobre amigos.

Toda esta información no solo procede de aplicaciones de Facebook en iOS y Android, sino también de Instagram y Messenger (todas ellas, redes que Zuckerberg dice que irán cifradas para mejorar la privacidad). En total, The Intercept calcula que Faceebook proporciona datos e información a más de 100 compañías de comunicaciones (también a fabricantes de smartphones) en 50 países. No se dan detalles más específicos, y por tanto no se sabe si España está implicada.

Qué hacen las operadoras con esta información

El hecho de que estos datos sean compartidos en base a un programa de Facebook que en principio ayuda a mejorar la calidad física de las redes domésticas ya de por sí sería muy problemático, porque incluso aunque esa fuera la única manera, no sería justificable para el fin a lograr.

Sin embargo, lo más preocupante es que los datos sean utilizados para fines comerciales por parte de esas operadoras, y hacer análisis frente a competidores, incluyendo usuarios ganados y perdidos. Más allá de este punto, y con mayor gravedad, estos datos también han sido usados para realizar segmentación de anuncios en base a la raza. En uno de los casos mencionados de uso de Actionable Insights, Facebook permitió segmentar la publicidad por raza, aunque la práctica fue descontinuada en 2017 tras ser muy criticada.

El otro uso preocupante de los datos recogidos y entregados con Actionable Insights tiene que ver con la solvencia crediticia. Uno de los anunciantes clientes de Facebook quería excluir a clientes de ciertas ofertas futuras en base a la solvencia de los usuarios, algo que fue posible lograr generando perfiles mediante ingeniería de datos. La manera de lograr esos datos sería mediante el uso de las llamadas "audiencias similares", una técnica de llegar a nuevos clientes en base a similitudes con los clientes existentes de los clientes. Eso sí, también pueden ser usadas para todo lo contrario, excluir a futuros clientes de la publicidad.

Facebook niega las acusaciones sobre 'Actionable Insights'

La compañía de Mark Zuckerberg niega las acusaciones a través de un portavoz, que contó a The Intercept en una primera conversación que Facebook "no proporciona servicios de solvencia crediticia, ni esa es una función de 'Actionable Insights'", herramienta sobre la que afirma que "no hay ningún ejemplo de que sea usada" en relación a segmentación de anuncios en función a esta solvencia.

"No tasamos, ni hemos tasado, la solvencia de nadie para 'Actionable Insights' o a través de los anuncios, y Facebook no utiliza la información de crédito de los usuarios para mostrar anuncios"

Es la postura de la compañía, pero según The Intercept no es coherente con los documentos confidenciales de la propia Facebook a los que han tenido acceso, con material que mostraba un tablero con mapas señalando la ubicación de usuarios a nivel incluso de ciudad. A eso la compañía ha respondido que "no cree que vaya a más profundidad que el código postal", a lo que The Intercept responde con escepticismo, porque es cierto cruzando con los datos obtenidos de los usuarios se pueden averiguar muchos asuntos privados de una persona en particular.