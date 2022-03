Facebook lanza en España sus gafas Ray-Ban para ir grabando todo y nos pide que las usemos con moderación por "privacidad"

Hoy aterrizan en España las "gafas inteligentes" (así las han llamado) creadas por Meta (empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp) de la mano de Ray Ban. Tienen cámara y micrófono incorporado y el hecho de que hayan sido diseñadas como unas gafas de sol normales, puede dificultarnos saber cuándo una persona que está a nuestro lado pueda estar sacando fotos o grabando un vídeo, por ejemplo.

Las llamadas Ray-Ban Stories llegan hoy a España (también a Austria y Bélgica y el 14 de abril estarán en Francia), cuestan 329 euros y están disponibles tanto en la página web de Ray-Ban como en tiendas. Las Ray-Ban Stories hicieron su debut en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda e Italia el pasado septiembre. La llegada a España llega de la mano nuevas funciones de software para estas gafas y nuevos diseños en cuanto a montura y color.

Vamos a hacer un repaso a las características de estas nuevas gafas para comprender qué puede suponer para nuestra privacidad. Y es que son muy discretas y nada tienen que ver con las Oculus de Realidad Aumentada, muy fáciles de distinguir de unas gafas normales.

Un vistazo a… MEGA GUÍA MEJORA la SEGURIDAD y PRIVACIDAD de FACEBOOK

Características de las nuevas Ray-Ban de Meta

Estas gafas cuentan con una cámara dual. Concretamente, las Ray-Ban Stories incorporan dos cámaras de 5 megapíxeles en la montura y permite tomar fotos y vídeos de hasta 60 segundos (antes de la actualización de hoy, los vídeos podían tener una duración de hasta 30 segundos). Los vídeos de hasta 60 segundos estarán disponibles a primeros de abril a través de una actualización.

Para que puedas saber si alguien puede estar sacando una foto sin permiso, tienes que saber que hay una luz LED que se activa cada vez que las cámaras están encendidas para notificar a las personas de alrededor que se está grabando. Estos vídeos pueden subirse, también a través de las gafas conectadas al teléfono, a Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter y otras plataformas.

Por otro lado, tienen un sistema de audio integrado en la montura y 3 micrófonos. De acuerdo con Meta, son para escuchar tu música desde cualquier app de tu teléfono, y para recibir llamadas.

¿Cómo se pueden sacar fotos, hacer vídeos o acceder al Messenger de Facebook? Es mediante comandos de voz que por ahora solo están en inglés. No hay necesidad de usar las manos. Como explican en la web oficial de Ray-Ban, estando activados los comandos de voz, la persona que quiere hacer un vídeo o una foto debe decir: "Hey Facebook, take a photo" o "Hey Facebook, take a video". Buenos indicadores para que sepas si alguien está grabando sin preguntarte. Si no tienes los comandos de voz, también puedes presionar un mini botón que hay en las gafas, en una patilla.

Esas fotos se guardan en tu teléfono. Desde la app Facebook View, una aplicación disponible en iOS y Android, puedes editar las fotos y los vídeos y compartirlos con otras apps.

Dudas sobre la privacidad

Aunque desde la llegada de los teléfonos con cámaras ya hay más opciones de que alguien nos grabe sin darnos cuenta, estas gafas tan discretas, que podrían ser unas gafas de sol sin más, han levantado ciertas suspicacias en cuanto a privacidad. Tanto es así, que el título que Facebook ha dado a este lanzamiento es "Diseñadas para la privacidad, controladas por ti". Ya de base llama la atención que hablen de privacidad, ante todo, cuando estamos definiendo a unas gafas que parecen "normales" pero llevan cámaras y micrófonos, super discretos, incorporados.

En septiembre del pasado año, la 'Irish DPC' y la 'Garante per la protezione dei dati personali', las organizaciones de Protección de Datos de Irlanda e Italia, ya hicieron una advertencia a la empresa de Mark Zuckerberg. En un comunicado, las agencias explicaron que están "preocupadas por los medios por los cuales las personas capturadas en los vídeos y fotos pueden recibir un aviso de que están siendo grabadas".

Las agencias argumentaron que los smartphones también pueden grabar a terceros, pero se da el caso que el teléfono es visible en ese caso, mientras que la luz indicadora es muy pequeña. Según dijeron, no se ha demostrado a Protección de Datos que se hayan realizado pruebas exhaustivas en el terreno que garanticen que la luz indicadora es un medio eficaz para avisar. Y al respecto, desde estas agencias piden a Facebook que enseñe los estudios y la demostración que esta luz LED es suficiente para alertar a las personas y que no supone un método para grabar a otros de manera desapercibida.

Junto al lanzamiento de hoy, Meta ha creado una campaña en varios países de la Unión Europea para explicar el funcionamiento de estas gafas inteligentes y** dar consejos sobre cómo usarlas "con moderación"**. En una nueva web especifican, por ejemplo, en qué situación es mejor no usar las capacidades que ofrecen las gafas. Meta recomienda apagar las gafas cuando entremos en lugares privados o dejar claro a las personas de tu alrededor cuando estás grabando o tomando una foto. Es decir, como explican nuestros compañeros de Xataka, se basan en la buena voluntad de los usuarios.

Por otro lado, Facebook podrá recopilar algo más de información de sus usuarios (como si tuvieran poca hasta ahora). La empresa Meta ha afirmado afirma que las Ray-Ban Stories "recopilan los datos necesarios para el funcionamiento de las gafas, como el estado de la batería para avisar cuando está baja, la dirección de correo electrónico y la contraseña de inicio de sesión en Facebook para verificar que eres tú cuando entras en la aplicación Facebook View, y tu conectividad WiFi".

El usuario puede optar a compartir más información como "el número de imágenes que ha capturado o el tiempo que pasas grabando vídeos" para mejorar el producto.