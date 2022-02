Un pez gordo de la política europea tiene ahora tanto poder como Zuckerberg en Meta: algo insólito en Facebook

Un día después de conocerse que Mark Zuckerberg le ha dicho a sus empleados que a partir de ahora su nombre será 'metacompañeros' ("Metamates"), Nick Clegg, persona clave en estos últimos años de la empresa y su máximo ejecutivo en temas de política, asciende para ostentar un cargo que tendrá la misma relevancia que el del propio Zuckerberg o que Sheryl Sandberg, directora de operaciones en Meta.

La figura de Nick Clegg es muy llamativa si tenemos en cuenta que fue viceprimer ministro y líder del Partido Liberaldemócrata del Reino Unido. También trabajó en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea y ya en su carrera política demostró ser un gran conocedor del manejo de las redes sociales (como veremos en este mismo artículo).

Ahora lleva trabajando en Meta como vicepresidente de asuntos globales desde 2018 y su nuevo cargo es el de presidente de asuntos globales, un ascenso que le pone al mismo nivel que al creador del imperio Facebook. Es decir, igual que Zuckerberg es a los productos y Sheryl Sandberg a los negocios, Clegg tendrá el mismo cargo para los asuntos políticos a nivel global. Eso sí, el super poder que ostenta Zuckerberg no se eliminará, ya que, al mismo tiempo, como ya hace Sandberg, Clegg tendrá que reportarle a él.

Según palabras de Mark Zuckerberg, "Nick dirigirá nuestra empresa en todos los asuntos políticos, incluida la forma en que interactuamos con los gobiernos cuando consideran la adopción de nuevas políticas y regulaciones, así como la forma en que defendemos públicamente nuestros productos y nuestro trabajo".

Plena polémica con la UE

Clegg no solo llega en plena expansión de un Metaverso que genera dudas. También lo hace unos días después de que en un documento presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, Meta advirtiera que si no se llega a un acuerdo con las autoridades de Bruselas para compartir la información de los ciudadanos europeos con sus sistemas en Estados Unidos, "podría verse comprometido el futuro de Facebook e Instagram en Europa".

Esto se sintió como un desafío (también por las autoridades de países como Francia y de Alemania) que generó una gran polémica y unos días después la empresa de Menlo Park rectificó, pero no del todo: "Meta no ha amenazado con salir de Europa en absoluto", dijo un representante. Pero sí puso en duda nuestra normativa europea en cuanto a protección y transferencia de datos.

El historial de Clegg

Este hombre es un gran conocedor de la política. "Sir Nick Clegg" tiene a sus espaldas dos décadas en la vida política británica y europea. Antes de ser elegido diputado del Reino Unido en 2005, trabajó en la Comisión Europea y fue miembro del Parlamento Europeo durante cinco años. Más adelante, se convirtió en líder del británico partido Liberal Demócrata en 2007 y fue viceprimer ministro en el gobierno de coalición del Reino Unido, entre 2010 y 2015.

En el año 2010, cuando las interacciones en las redes sociales eran algo mucho más light que lo que encontramos ahora, Nick Clegg tomaba decisiones que conseguían movilizar a la ciudadanía de su país en Internet. Por ejemplo, protagonizando un formato que no era conocido por aquel entonces, con debates políticos digitales en Facebook y YouTube en plena campaña electoral.

También creó una web para contar con participación ciudadana, consultando opiniones sobre leyes, que acabó colapsándose por la enorme cantidad de visitas que recibió. Una de las grandes polémicas del gobierno británico con Clegg como vicepresidente, en temas de Internet, fue sobre la vigilancia por parte del Estado de las comunicaciones por la Red, y se mostró totalmente en contra.

En 2019, ya en Facebook, Clegg protagonizó una polémica sobre la actitud de la red social ante los discursos políticos: Nick Clegg, Vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones en ese momento, dijo la red social se lavaba las manos a la hora de comprobar la veracidad en los discursos políticos para no interferir con que estén sujetos al debate y escrutinio público.