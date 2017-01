Facebook podría estar trabajando en una tecnología que los ayude a leer tus pensamientos

Es lo que faltaba. La empresa liderada por Mark Zuckerberg aparentemente trabaja en crear alguna forma en la que podamos enviar nuestros pensamientos a otras personas a través de la tecnología. Aunque parezca una idea de ciencia ficción, y probablemente sea algo de lo que estemos bastante lejos, la investigación y la ciencia que busca formas de medir y traducir las señales que envía nuestro cerebro está en continuo avance.

Según un reporte de Business Insider se han abierto varios puestos de trabajo en el grupo "Building 8" de Facebook que se especializa en "productos imposibles" y que es bastante misterioso. Algunas de las tareas que deberían desarrollar estas personas tienen que ver con cosas como "neuroimaginación", "datos electrofisiológicos" y "la plataforma de comunicaciones del futuro".

Facebook busca un ingenieros con doctorados en neurociencia que puedan desarrollar algoritmos de procesamiento de señales de audio para una plataforma de comunicaciones y computación del futuro. Aunque la empresa no ha comentado sobre esos puestos de trabajo, en Business Insider hacen referencia a algo que dijo Mark Zuckerber en 2015 durante una ronda de preguntas:

Un día, creo que seremos capaces de enviar pensamientos completos directamente usando la tecnología. Simplemente serás capaz de pensar en algo y tus amigos podrán experimentarlo inmediatamente también si así lo deseas.

Building 8 es una división de Facebook de la que se sabe muy poco hasta ahora. Según lo que dicen en su web, tienen como objetivo "avanzar su misión de conectar al mundo" y "unir expertos del mundo para desarrollar productos que parecen imposibles".

Otro dato interesante es que planean terminar este proyecto en un periodo de dos años, al menos según lo que dicen en en la descripción de los puestos de trabajo. Sea que estemos cerca o no de tecnologías que sean capaz de leer nuestros pensamientos, no deja de resultar algo perturbador que una empresa como Facebook pueda llegar a conocernos incluso a ese nivel, aunque sea solo para hacer "me gusta" con la mente.

