Filtrado el nuevo Bing con ChatGPT: así es como Microsoft quiere competir con el buscador de Google

Microsoft es una de las empresas que parten de una posición privilegiada a la hora de integrar la inteligencia artificial de la mano de ChatGPT en sus diferentes softwares gracias a su relación continuada con OpenAI mediante inversiones multimillonarias. Uno de los productos que se verían beneficiados por la integración es el buscador Bing. Si te estás preguntando qué aspecto tendría este Bing vitaminado con el ChatGPT, no hace falta que esperes más porque esta primera versión habría aparecido (y desaparecido) a algunos usuarios en las últimas horas.

Hace unas horas varios usuarios se hacían eco de una nueva interfaz de Bing, si bien Owen Yin es probablemente quien mejor ha detallado esta fugaz aparición. Como contaba en su perfil de Twitter, le acababa de aparecer y en esta nueva interfaz la barra de búsqueda era reemplazada por un espacio para formular preguntas bajo el mensaje "pregúntame cualquier cosa".

Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C

¿Cómo apareció esta teórica nueva interfaz de Bing con ChatGPT? Preguntado por The Verge sobre esta aparición, Yin explicaba que nada especial: tiene Bing configurado como página de inicio en el navegador Edge de Microsoft y justo se le había cargado la nueva interfaz de usuario con ChatGPT integrado. Si estás pensando en repetir sus pasos o simplemente abrir Bing para echarle un vistazo, llegas tarde: minutos después dejó de estar operativa.

En ese corto periodo de tiempo tuvieron la oportunidad de probar la integración y el funcionamiento de este nuevo Bing. En el caso de Owen Yin, compartió sus impresiones en Medium. Según su experiencia, el motor de búsqueda con ChatGPT es capaz de responder preguntas directas, integradas en conversaciones y ojo porque esta es una característica importante, también cita las fuentes empleadas para sus respuestas.

This morning I was experiencing the CHAT feature of Microsoft Bing search and then a few moments later disappeared it. pic.twitter.com/kSA7RMPmLy