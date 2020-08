Fomentar el desarrollo y adopción de apps propias que compitan con las de EE.UU. y China, nuevo objetivo del gobierno de la India

El gobierno de la India ha impulsado en estos días una competición denominada "App Innovation Challenge", con la que pretenden impulsar la adopción de aplicaciones alternativas a las de los gigantes tecnológicos occidentales... y chinos.

Esta iniciativa es una de las primeras consecuencias del discurso que el pasado mes de mayo dirigió a la nación el primer ministro de la India, Narendra Modhi, para anunciar la puesta en marcha de un plan destinado a convertir al país en "autosuficiente" en tantos sectores como fuera posible, incluyendo el tecnológico.

"Los expertos en tecnología de la India sacaron al mundo de la crisis del año 2000. Hoy tenemos los recursos, tenemos la capacidad y tenemos el mejor talento del mundo".

La 'soberanía tecnológica', un concepto pujante fuera de Europa

Retóricas políticas al margen, hace tiempo que las potencias no occidentales han empezado a poner en marcha distintas iniciativas para no depender tecnológicamente de Occidente (mayoritariamente, de los EE.UU.), por entender que esa dependencia no sólo somete económicamente a sus países, sino también políticamente, al exponer a su población a la vigilancia y a los criterios de consumo tanto de otros gobiernos como de grandes corporaciones extranjeras.

China lleva tiempo impulsando sus propios gigantes .com, y bloqueando o limitando el acceso de sus ciudadanos a los servicios de los gigantes tecnológicos estadounidenses, además de desarrollando su propio sistema operativo al margen del de Microsoft.

Por su parte, Rusia ya ha ensayado con éxito cómo desconectar su Internet de la Red global y obliga por ley a instalar software ruso en los dispositivos vendidos dentro del país; y, si bien ellos no crearán por ahora su propio sistema operativo, sí trabajan en una versión personalizada de Linux.

De modo que la postura de la India no desentona entre las adoptadas por el resto de potencias de su entorno; excepto quizás por un pequeño detalle: los indios desconfían tanto de su vecino chino como de Occidente.

China y la India, los dos estados más poblados de la Tierra, mantienen desde hace décadas un conflicto fronterizo que se ha recrudecido este verano tras la muerte de varios soldados indios.

Y ha sido en este contexto en el que la India decidió hace unas semanas prohibir el uso de la popular app china Tik Tok, lo que sirvió de detonante para que Trump pusiera sobre la mesa aplicar la misma medida en los EE.UU..

Pero la cosa no se limitó únicamente a Tik Tok: el 29 de junio el gobierno indio publicó una lista de 59 apps chinas que pasaban a estar prohibidas por "estar involucradas en actividades perjudiciales para la soberanía y la integridad de India, la defensa, la seguridad del Estado y el orden público".

Una decisión que ha obligado a la filial india del fabricante chino Xiaomi a lanzar una agresiva campaña para reivindicar su 'indianidad' y prometer que todas esas apps estarán ausentes en todos los terminales que pongan a la venta en el país.

Los ganadores del "App Innovation Challenge"

"Desarrollar aplicaciones que puedan satisfacer nuestro mercado y competir con las del resto del mundo", ese era el objetivo de esta iniciativa que ha supuesto la concesión de premios de hasta 25.000 dólares a los ganadores, pero también (y sobre todo) de una cantidad desmesurada de publicidad en su país de origen.

Entre las aplicaciones premiadas se encontraban 3 desarrolladas por la reconocida empresa india de ofimática en la nube Zoho: Workplace (suite de productividad personal), Cliq (alternativa a Slack) e Invoices (herramienta de gestión de finanzas personales y de PYMEs).

También ha destacado Chingari, una alternativa a Tik Tok victoriosa en la categoría de 'social media'. Pero la app ganadora del premio principal ha sido "MapmyIndia Move: Maps, Navigation & Tracking", una alternativa al omnipresente Google Maps.

Vía | The Register