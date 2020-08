Trump veta hacer transacciones con ByteDance (TikTok) y Tencent (WeChat) a partir de septiembre: esto es lo que supone

Tras anunciar el Gobierno de Estados Unidos el planteamiento de un gran veto a los servicios de Internet de China, Donald Trump ha firmado dos órdenes ejecutivas que prohíben que a partir del 20 de septiembre se hagan transacciones de cualquier tipo con ByteDance, empresa propietaria de TikTok, y de Tencent, empresa propietaria de WeChat.

El movimiento llega en un momento en que la tensión alrededor de ambas empresas, sobre todo de ByteDance, ya era altísima, pues el propio Gobierno de Trump estaba intercediendo para que TikTok fuera comprada por una compañía estadounidense, como condición para que el servicio no fuera prohibido y bloqueado en el país.

Trump dio un plazo de venta de las operaciones de TikTok en el país hasta el 15 de septiembre, así que habrá que esperar a ver si la orden ejecutiva pone las cosas más difíciles o acelera una posible operación en la que Microsoft ha declarado tener interés. El plazo de 45 días parece establecido para meter prisa en la negociación.

En la orden ejecutiva en la que se prohíben transacciones con ByteDance, Trump personalmente afirma que "la propagación en Estados Unidos de aplicaciones móviles desarrolladas por compañías en la República Popular de China continúa amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. En este momento, se debe actuar para atajar la amenaza que supone una aplicación móvil en particular, TikTok".

Sin aportar nueva información que pruebe que TikTok es un servicio colaborador con el Partido Comunista de China, la orden ejecutiva añade que el servicio, que ha sido descargado 175 millones de veces en Estados Unidos, "captura enormes muestras de información de sus usuarios, incluyendo Internet y otra información de actividades de red, como datos de ubicación y navegación y búsqueda".

Todo esto, según Trump, potencialmente permite que China pueda "rastrear las ubicaciones de empleadores federales y contratistas, crear dossiers de información personal para extorsionar y llevar a cabo espionaje corporativo". Asimismo, acusa al país asíatico de utilizar TikTok con el objetivo de lanzar "campañas de desinformación en favor del Partido Comunista Chino", mencionando específicamente teorías de la conspiración en favor del partido comunista chino.

Lo mismo ha ocurrido con Tencent y WeChat, aunque Tencent es tan grande que desde la Casa Blanca han aclarado a Los Angeles Times que las compañías de videojuegos propiedad de Tencent no se verán afectadas por el veto a las transacciones. Así, Epic Games y Riot Games de momento están a salvo.

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!



White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat



So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe



(pending updates)