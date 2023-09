La función estrella de la nueva versión de Windows 11 no llega a España: Copilot, el gran ausente

Esta mañana, después de levantarme, he corrido a abrir Windows Update para actualizar mi Windows 11 aplicando el recién lanzado —y a priori prometedor— paquete de actualizaciones preparado por Microsoft.

Lo que más me interesaba era poder echar un vistazo a Copilot, el sucesor de Cortana equipado con la tecnología de IA de GPT-4, que Microsoft promete que lo mismo nos permitirá buscar información en Internet que modificar la configuración de Windows.

Y, efectivamente, tras descargar la actualización, instalarla y reiniciar el sistema, ahí estaba, en la barra de tareas, el multicolor icono de Copilot, con la etiqueta 'PRE' de 'preliminar'. El problema ha surgido cuando he hecho clic en el mismo y se ha desplegado… una ventana del navegador Microsoft Edge.

Una ventana vacía del navegador Microsoft Edge. ¿Qué estaba pasando?

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

Una actualización a medias

Empecemos por el principio: a partir de hoy, Windows Update mediante, puedes comenzar a instalar algunas de las nuevas funciones de Windows 11 anunciadas durante los últimos meses. Pero, al contrario de los que esperábamos, dichas funciones —que pensábamos que estaban programadas para Windows 11 23H2— han desembarcado como parte de una nueva actualización (un 'Moment', en terminología oficial) de Windows 11 22H2.

Según afirmaba recientemente Yusuf Mehdi, director de marketing de consumo de Microsoft, en su blog corporativo,

"estas experiencias, que incluyen Copilot en Windows y varias más, comenzarán a estar disponibles a partir del 26 de septiembre".

Sin embargo, esto tampoco es del todo correcto, o, al menos, no lo es para todos los usuarios que se instalen el último Moment. Y es que, recientemente, John Cable, vicepresidente de servicio y entrega de Windows, explicaba en una publicación posterior del blog de Microsoft, que

"Copilot en Windows comenzará a lanzarse en vista previa en un conjunto selecto de mercados globales. Nuestra intención es seguir ampliando su disponibilidad con el tiempo".

Y una tercera publicación web de Microsoft aclara el misterio (en una mera nota a pie de página) de a qué se refieren por 'conjunto selecto de mercados globales':

"Los mercados iniciales para la versión preliminar de Copilot en Windows incluyen Norteamérica y partes de Asia y Sudamérica".

¿Tú también te has dado cuenta de que Europa no aparece en la lista? Pues esa es la razón por la que el icono de Copilot de mi instalación de Windows 11 se limitaba a abrir una ventana de Microsoft Edge: sencillamente, en España aún no tenemos acceso al nuevo asistente con IA de este sistema operativo.

Copilot se implementará gradualmente, y sólo el algunos mercados seleccionados, como parte de una versión preliminar, anunció Microsoft

Una omisión decepcionante, porque Copilot constituía la punta de lanza de la nueva oleada de actualizaciones de Windows, el gran desembarco de la IA (Paint Cocreator al margen) en el sistema operativo más usado del mundo. Y así había sido publicitado por Microsoft, mientras que, con la boca pequeña, la compañía iba dejando los otros avisos en notas al pie de página.

Surgen, eso sí, algunas preguntas: ¿Por qué mostrar el (muy visible) icono de una aplicación que no puede abrirse? ¿Se trata sólo de frustrar por frustrar al usuario o se trata sólo de la idea de 'teaser' que tiene en mente Microsoft? Y, ya puestos, ¿no podría al menos abrirse Bing Chat, y no una mera ventana vacía de Edge?

Todo indica que los usuarios domésticos españoles de Windows 11 no tendrán acceso a Copilot hasta el lanzamiento definitivo de 23H2, en algún momento "durante el cuarto trimestre" de este año. Pero se deja la puerta abierta a aquellos que lo usen en el trabajo y sean empleados de 'clientes comerciales' de Microsoft puedan acceder antes de eso al mismo:

"El 26 de septiembre, Copiloto en Windows comenzará a implementarse en una actualización opcional de no seguridad de septiembre de 2023 para Windows 11, versión 22H2, y estará disponible detrás del control comercial para la innovación continua. Luego se incluirá en Windows 11, versión 23H2…".

Un caos, en definitiva. Eso sí, lo (único) que parece seguro es que Copilot terminará llegando. En algún momento. Pero está feo anunciar el estreno y no mostrar ni el tráiler.

Imagen | Microsoft + OpenClipArt

En Genbeta | Cortana dice adiós en Windows 11 para dejar vía libre a Copilot, la nueva inteligencia artificial de Microsoft