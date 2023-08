El fútbol apuesta por Midjourney y la inteligencia artificial: así son estos carteles para homenajear los próximos partidos

La inteligencia artificial generativa se ha presentado como una gran innovación en los últimos meses, cuando se ha puesto en manos de todas las personas (la IA ya existe desde hace tiempo pero su alcance estaba más reducido). En términos de creación de imágenes y dibujos han llegado muchas tecnologías que crean muy bonitos resultados.

Una de ellas es Midjourney, que ha pasado a ser de pago tras un tiempo permitiendo a todo el mundo dar rienda suelta a la imaginación (dando más poder a la competencia). Se han utilizado estas herramientas para hacer cosas muy originales como imaginarse cómo sería cada provincia de España o cada estado de México si fueran supervillanos o villanas.

Ahora, esta tecnología también ha llegado al fútbol español para homenajear a la temporada que ha comenzado, justo el fin de semana en el que la Selección Española de Fútbol ha ganado el Mundial.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Cómo son estas creaciones

La Sociedad Deportiva de Huesca, un club de fútbol aragonés, ha delegado en artistas la creación de carteles que vayan a anunciar cada partido que queda por jugar y lo han hecho usando Midjourney.

Como explican desde el club, cualquier herramienta de IA generativa, como la empleada por la SD Huesca, necesita de una instrucción, denominada "prompt". Aquí es donde interviene la creatividad de estos ilustradores, describiendo lo que se imaginan siguiendo las indicaciones de la IA.

Imagen compartida por la SD Huesca

Ayer domingo el equipo de fútbol masculino de la SD Huesca jugaba un partido contra el CD Tenerife en el estadio de El Alcoraz (el primero en casa) y esto dio pie a mostrar la primera representación de Midjourney. Los artistas encargados quisieron hacer un guiño a la isla canaria con la referencia de un drago gigante (un árbol característico) en primer plano y con las montañas del Pirineo oscense en segundo.

Futuros planes con la inteligencia artificial

Durante la temporada 23/24, dicen desde el club, cada visitante al campo de la SD Huesca contará con un cartel que quiere llevar alguna referencia de su oponente como signo de respeto y "fair play", explican desde el equipo.

Hay que tener en cuenta que para obtener creaciones acertadas de Midjourney es mejor usar el idioma inglés y, en este caso, los artistas han desvelado qué "prompt" han usado: "Football match poster featuring the big ancient tree from Tenerife. Mountains in the background. In a sports illustration style. There are footballers and football elements. Cartoon style. Vectorial. --ar 3:4.".

Tras esto, "se han empleado diferentes técnicas para mejorar la imagen con el fin de conseguir una mayor resolución, como la de pasar la imagen por un escalador de terceros que también utiliza IA para remuestrear la imagen y añadir los pixeles faltantes".

En Genbeta |Que te salga tan bien una foto que termine descalificada de un concurso por estar 'creada por una IA'. Acaba de pasar

Imagen | Genbeta