El Gobierno de EEUU quiere acabar con el cifrado en WhatsApp y Snowden cree que "sería la mayor violación de privacidad en la historia"

William P. Barr, fiscal General de los Estados Unidos, y el Departamento de Justicia del país están retomando la lucha contra las comunicaciones cifradas. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se justifican afirmando que el motivo es la lucha contra el crimen.

Los usuarios, por nuestra parte, vemos este tipo de iniciativas como una amenaza para la privacidad individual (algo en lo que también coinciden muchas compañías tecnológicas). Según indica el New York Times, Barr estaría apuntando directamente a la posible integración entre WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger.

Snowden afirma que Facebook ha ido eliminando las protecciones de WhatsApp "capa a capa"

A principios de año cobró mayor fuerza este rumor, y se espera que todo el proceso de integración concluya a finales de este año o principios del 2020. Una de las claves de dicha integración sería que todas las aplicaciones de mensajería incorporasen cifrado de extremo a extremo (algo que se sospechaba que WhatsApp podría perder, tras la salida de sus dos fundadores).

Barr cree que "las compañías no deben diseñar deliberadamente sus sistemas para impedir cualquier forma de acceso a los contenidos, ni siquiera para prevenir o investigar los delitos más graves". Esto a muchos nos hace recordar casos como el iPhone de Syed Rizwan Farookl, asesino de la masacre de San Bernardino, con Apple y el FBI enfrentados en cuestiones de privacidad.

Edward Snowden ha publicado un tweet en el que afirma que el Gobierno estadounidense está intentando crear una puerta trasera para acceder a las comunicaciones privadas de los 1.500 millones de usuarios que utilizan WhatsApp: "si Facebook accede podría ser la mayor violación de privacidad de la historia".

The government is demanding backdoor access to the private communications of 1.5 billion people using #WhatsApp. If @Facebook agrees, it may be the largest overnight violation of privacy in history. https://t.co/qkxO1pJuUh — Edward Snowden (@Snowden) October 3, 2019

No es la única declaración sobre WhatsApp que nos ha dejado Snowden últimamente. Hace dos semanas calificó a WhatsApp y Telegram como "programas de vigilancia", añadiendo que "nunca han servido a la seguridad pública".

Lo hizo durante una entrevista concedida a France Inter, en la que también dijo que "si algún Gobierno utiliza WhatsApp es un error". Snowden quiso recordar que WhatsApp pertenece a Facebook, compañía a la que acusó de ir eliminando "capa a capa" las protecciones del servicio.