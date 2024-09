'Google, Apple y Amazon nos roban': Javier Tebas acusa a las grandes tecnológicas de ser cómplices de la piratería en el fútbol

La agenda de Javier Tebas esta semana ha estado de lo más apretada. Tras firmar un acuerdo por el cual en China podrán verse algunos partidos de LaLiga gratis (mientras que en España, el país de origen de esta competición, los precios superan holgadamente los 100 euros), ha pasado por Londres y culminado en Oporto, donde ha asistido al Thinking Football Summit. Y allí el presidente de LaLiga no se ha cortado, señalando a las big tech como responsables indirectos de la piratería.

'Si Google quisiese, se acababa el 90% de la piratería'

El objetivo de LaLiga es crecer para generar más ingresos, de ahí estos acuerdos estratégicos internacionales. ¿El gran enemigo del crecimiento? La piratería. Como explicó en su discurso en el evento de la ciudad portuguesa:

'El problema con la piratería es que si no la eliminamos es que no vamos a crecer. Porque quien nos ha pagado por nuestros derechos audiovisuales tiene menos suscriptores porque la gente ve o a través de una web o a través de una IP ve el fútbol.'

Y aquí ha sido tajante: 'Google nos roba porque es cómplice. Vamos a decir que Apple nos roba porque es cómplice. Vamos a decir que Amazon si no colabora, nos roba porque es cómplice. Vamos a decir que Cloudflare nos roba porque es cómplice.'

El problema, de acuerdo con el presidente de LaLiga es que 'Si Google quisiese, se acabaría el 90% de la piratería.' Ya que tanto estas grandes empresas tecnológicas como las de hosting tienen capacidad y medios solucionarlo técnicamente, pero según Tebas es que no están por la labor.

Profundizando en el tema, Relevo recoge más detalles técnicos enumerados por Tebas, que cuenta que 'Telegram, Meta, Discord... son los lugares fundamentales que ayudan a distribuir los sitios piratas. A partir de ahí gracias a Android Google te las puedes bajar. Google sabe las aplicaciones piratas que hay y, de hecho, cuando las denunciamos, las retira.'

Javier Tebas resume con un ejemplo en el que menciona países con censura de Oriente Medio y su proceder: 'En conversaciones muy duras que hemos tenido con Google: en Oriente Medio no se puede ver pornografía, ¿no? Lo tienen perfectamente controlado. 'Ah, pero es que ahí es delito', me dicen. ¿Y robar propiedad intelectual no es delito? Lo que pasa es que no quieren. '

Cuando LaLiga envía cartas a estas grandes tecnológicas explicando este escenario, de acuerdo con Tebas, estas no siempre responden y si lo hacen, se limitan tener en consideración la situación. 'Parecemos monjitas', se queja Tebas.

Portada | RTVE, Apple y Google

