Google Maps falla tanto que hay quien pone carteles en la calle para que la gente no le haga caso

Google Maps es muy útil en el día a día, pero comete algunos errores. Hace unos días que publicábamos la historia de nuestros compañero que casi descarta vivir en un piso de alquiler por un error de Google Maps. Ahora sabemos que hay personas que instalan carteles avisando de errores de la aplicación de mapas más famosa para evitar que otras personas tengan los mismos problemas que ellos han tenido. O para que no entren en ciertas calles sin salida donde ellos viven.

GOOGLE MAPS IS WRONG !!



Nouvelle passion découverte ce matin via @textfiles : les panneaux installés pour expliquer que Google Maps se trompe et que ce n'est pas la bonne route pic.twitter.com/dOXzSHmkz3