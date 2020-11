Google Fotos y Google Docs dejarán de ofrecer almacenamiento gratuito ilimitado a partir de junio de 2021

Google aloja una parte notable de nuestra vida digital: cada día se suben más de 4,3 millones de GB de datos a sus servicios en la nube más populares (Gmail, Google Drive y Google Photos).

Y una de las claves de ese éxito es el espacio que ofrece para alojarlos: las cuentas gratuitas estándar de Google ofrecen 15 GB de datos, y además ciertos servicios se ofrecían al margen de dicho límite.

Pero ahora, después de cinco años ofreciendo espacio ilimitado para las copias de seguridad gratuita de nuestras fotos, así como para nuestros documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones, Google ha anunciado que empezará a cobrar por almacenar estos ficheros una vez el usuario supere los 15 GB de espacio usado.

Cuenta atrás de 8 meses

Pero tranquilo: este cambio no entrará en vigor hasta el 1 de junio de 2021, y los archivos cargados antes de dicha fecha no se incluirán a la hora de contabilizar los citados 15 GB gratuitos. No, al menos, hasta que los modifiquemos.

Eso, según los cálculos de Google, supondrá que incluso cuando sobrepasemos la fecha límite, más del 80% de los usuarios seguirán sin tener que pagar por su espacio de alojamiento en Google Photos durante otros tres años, como mínimo.

Los usuarios de un Google Pixel 1-5 estarán exentos de esta nueva limitación de espacio.

Pero para aquellos que, por desgracia, ya tienen su cuenta de Google bordeando el límite de los 15 GB, deberán plantearse desde el primer momento qué decisión tomar en el caso de querer seguir subiendo.

Google te avisará con antelación de los cambios y de eventuales problemas de espacio, tranquilo, pero posiblemente debas plantearte (si quieres seguir dependiendo de los servicios de Google) pasarte a una de las modalidades del servicio de pago de Google One:

100 GB: 1,99 euros al mes o 19,99 euros al año

1,99 euros al mes o 19,99 euros al año 200 GB: 2,99 euros al mes o 29,99 euros al año

2,99 euros al mes o 29,99 euros al año 2 TB: 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

También cambiará la política de Google con respecto a las cuentas inactivas: si una vez que entre en vigor el cambio dejas abandonada durante 24 meses una cuenta Google que esté superando el límite de espacio, Google procederá a borrar contenidos de la misma.