Hacer capturas de pantalla en YouTube será pronto mucho más fácil: llega una función para guardar fotogramas

Si utilizas los servicios de Google a diario, Google Chrome sigue siendo el navegador que más sinergias ofrece entre sus productos. Aunque no sea el navegador que más seguridad y privacidad ofrezca al usuario, sigue siendo el más popular, por lo que de vez en cuando nos encontramos con características muy interesantes y de gran utilidad para nuestro día a día.

Recientemente se ha descubierto que los navegadores basados en Chromium van a poseer una nueva función para poder guardar automáticamente el fotograma de cualquier vídeo de YouTube directamente como una imagen en nuestro equipo. De esta manera, no requeriremos de programas de terceros para hacer capturas de pantalla.

La función ha sido avistada por el usuario Leopeva64 en X, explicando que los usuarios en Chrome, Edge y demás basados en Chromium, podrán próximamente acceder a esta función a través del menú contextual de cada vídeo de YouTube, un menú al que puedes acceder presionando dos veces el botón derecho de tu ratón mientras se está reproduciendo un vídeo.

Four months ago, Google added an option to "COPY video frame" in YouTube's pop-up menu (the one that appears when you double right click on the video), well, Google has now added an option to SAVE the video frame:https://t.co/iVJlZtbrn3

.https://t.co/8KLJXxFaRV pic.twitter.com/nHw2nhAqXy