Han acusado a Softonic de robar contenidos y utilizarlos para colarnos publicidad. No ha sorprendido a nadie

Itch.io es una plataforma de distribución de videojuegos indies sin DRM, especializada desde su lanzamiento (hace 10 años) en propuestas alejadas de lo mainstream. Bucear por su catálogo es garantía de encontrar toneladas de pequeñas joyas. Hace un par de días, sorprendió a todos al lanzar una dura acusación contra otro famoso portal, el sitio de descargas con sede en Barcelona Softonic.com:

.@softonic Who do we get in touch with to get you to stop stealing content from our developers, covering them with ads, paying for search placement above the actual creator, and continuing to host for ad revenue even after a developer takes their own page down? 😠