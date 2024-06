Hay grandes ciudades que han perdido residentes por el teletrabajo. Chicago busca ahora recuperar vida en su centro

Uno de los principales efecto que trajo la pandemia y el teletrabajo posteriormente fue que se vaciaron los centros de muchas ciudades. En términos generales, las empresas físicas sufrieron en los centros urbanos, que es donde normalmente se ubican las oficinas. Mientras que algunos tipos de negocios, como las tiendas de comestibles, han podido afianzarse en los suburbios. Hay que tener en cuenta que mucha gente se mudó de los centros, lugares donde el alquiler suele ser más caro, a municipios más pequeños o a zonas residenciales de las ciudades, más asequibles.

Chicago todavía se está recuperando de la falta de trabajadores que vivan en el centro de su ciudad, cuatro años después de que la pandemia vaciara las ciudades estadounidenses. La tasa de desocupación del centro de la ciudad ha estado estableciendo récords trimestre tras trimestre e incluso ha aumentado un 22,5% más en el último.

La falta de vida en una zona que Chicago quiere que vuelva a ser residencial trae una larga lista de problemas. Entre otros, la percepción de delincuencia. Si no hay gente, tiendas, vecinos en un barrio, las calles están más vacías. Incluso hace poco otra nueva empresa ha anunciado sus planes de abandonar la ciudad.

Atraer a los trabajadores remotos

Chicago apuesta ahora a atraer a más gente en verano, cuando la mayoría de los estadounidenses están ansiosos por escapar de la oficina y vivir en lugares diferentes. Para ello, como publica Bloomberg, la ciudad está promocionando espacios de trabajo modo coworking en lugares emblemáticos como Navy Pier, el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro Cultural de Chicago.

La iniciativa “Work from Summertime Chi” tiene como objetivo generar 10 millones de dólares en impacto económico para el Loop, que es como se conoce al distrito central de negocios de la ciudad y sus alrededores. Está liderada por World Business Chicago y la organización sin fines de lucro P33. El director de marketing de esta iniciativa ha explicado que "la ciudad necesita desesperadamente que la gente regrese al centro".

Los habitantes de Chicago suelen estar muy recogidos en invierno, porque la ciudad se vuelve muy fría. Pero pasa a tener mucha más vida en verano. Incluso, dice Bloomberg que en esta ciudad de Illinois cuando empieza el calor hay muchos más trabajadores de Chicago que van a las oficinas.

Este año, con su iniciativa para recuperar la vida en el centro de la ciudad, Chicago también busca atraer trabajadores de las costas y a visitantes que escapan de los veranos sofocantes en las ciudades del sur del país. Los inviernos fríos no son el principal problema de Chicago, sino que lo es la delincuencia que ha aumentado mientras se vaciaba el centro. Grandes empresas como Citadel, Boeing Co. y Tyson Foods Inc. se han ido de la ciudad.

Imagen | Foto de Sawyer Bengtson en Unsplash

