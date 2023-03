Hay quien piensa que GPT-4 puede hacerle rico funcionando como socio empresarial. Va por el buen camino, aunque hay letra pequeña

Si ChatGPT 3.5 ofrecía una colección impresionante de recursos para ayudarnos en nuestro día a día, GPT-4 va todavía más allá como ya se ha podido vislumbrar en los primeros días que lleva disponible. Que el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial de OpenAI se ha convertido en una herramienta de lo más útil para muchos trabajos no es ningún secreto pero, ¿qué pasaría si pusiéramos a GPT-4 en el papel de un asesor financiero para ganar dinero? Jackson GreatHouse Fall lo ha llevado a cabo: le ha ofrecido 100 dólares como inversión inicial y la meta de ganar cuanto antes cuanto más dinero, mejor.

OpenAI liberaba la nueva versión de GPT-4 el pasado 14 de marzo para usuarios de pago ChatGPT Plus y en apenas cinco días hemos podido ver la punta del iceberg de lo que es capaz de hacer. Ese mismo día, Jackson GreatHouse Fall iniciaba un experimento con GPT-4 con este prompt:

Conforme comenzaba con este experimento, lo ha ido narrando en su perfil de Twitter . La pregunta del millón está en su tweet inicial: ¿será capaz de hacer inversiones inteligentes y construir un negocio online? O lo que es lo mismo, ya hemos visto que el chat de OpenAI tiene potencial para muchas tareas, pero del dicho al hecho hay un trecho. Un ejemplo, aunque parezca un hacha programando, está prohibido en StackOverflow porque sus respuestas de código aunque parecen buenas, no siempre lo son. En este caso es una inversión pequeña de 100 dólares, pero si a alguien se le ocurriera invertir con ojos cerrados sus ahorros con fe ciega en GPT-4, podría tener consecuencias devastadoras para su economía. O no.

The game plan: Set up an affiliate marketing site making content around Eco Friendly / sustainable living products. It initially suggested a .com that went over budget but we landed on https://t.co/Wm85BZ27dd We're off to the races. pic.twitter.com/rLgbnbHxvZ

Habida cuenta de las premisas de Jackson y su inversión inicial, GPT-4 le propone montar una web de marketing de afiliados de productos eco-friendly.

Ojo a la hoja de ruta: encontrar un nombre de dominio barato pero resultón, contratar el hosting, encontrar un nicho donde establecerse para generar contenido dentro de un abanico con baja competitividad, labores SEO y de difusión en redes.

Después de un brainstorming de nombres y posterior búsqueda para ver si: 1. el dominio está disponible y 2. su precio, dan con greengadgetguru.com. Jackson lo adquiere por algo más de ocho dólares. Luego le pide promps para que DALL-E-2 les genere un logo.

I asked it to come up with a prompt for Dall-E to make our logo.



As a branding designer, it's taking everything in me not to tell it this is a BAD idea. But here we are.



I put the first prompt in, verbatim. pic.twitter.com/K1z1X9eeyt