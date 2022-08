HBO Max se actualiza con un nuevo diseño: la plataforma llega con cambios estéticos y funcionales en ordenadores, móviles y tablets

Si bien hace unos meses la aplicación obtuvo un completo lavado de cara (con cambio de nombre incluido), ahora desde Warner Bros. Discovery han anunciado nuevas mejoras visuales y de rendimiento en la app de HBO Max. Este rediseño también viene acompañado de nuevas funciones en dispositivos móviles y tablets, las versiones más castigadas a nivel de optimización.

Tal y como comentan en la nota de prensa proporcionada por Warner Bros. Discovery en su página web, estos cambios se producen a nivel global, y ya se encuentran disponibles para dispositivos móviles, tablets, y versión de escritorio.

Se avecinan cambios para los usuarios de HBO Max

Los usuarios de HBO Max van a experimentar una serie de cambios en su suscripción, sobre todo tras la confirmación de la fusión de HBO Max y Discovery+ en un único servicio, algo que ya se intuía tras la unión de ambas compañías. Esto, además de en contenido, significará cambios en la estrategia de la compañía.

Uno de ellos pasa por eliminar la regla de los 45 días, algo que ahora estudiarán caso por caso en lo referente al tiempo en el que las películas llegarán a la plataforma tras su estreno en cines. Además, también se ha estado hablando acerca de un plan gratuito con anuncios, algo que competiría fuertemente con el planteado por Netflix.

Nuevo diseño y mejoras en el rendimiento para ordenadores y dispositivos móviles

No obstante, el cambio más inmediato que tendrán los usuarios lo tendrán en diseño y funcionalidades, algo que ya venía haciendo falta, pues su aplicación se ha labrado una reputación pobre en cuanto a rendimiento. Según mencionan desde TechCrunch, la aplicación original de HBO Max estaba basada en propuestas anteriores de la empresa, como HBO Go y HBO Now, que estaban pensadas para los suscriptores de la televisión de pago y no contaban con un buen rendimiento. Esto ahora estaría cambiando.

Si bien el cambio más significativo en diseño lo tuvo en octubre del pasado año con el cambio de HBO a HBO Max, esta nueva actualización ofrece secciones retocadas visualmente, así como la llegada de nuevas funciones.

Una de las novedades más destacadas es la llegada del botón de 'Shuffle' a dispositivos móviles. Si bien esta característica era hasta ahora exclusiva para Smart TVs y ordenadores, ahora podremos reproducir un contenido aleatorio también en móviles y tablets.

HBO Max también actualiza su sección de descargas. Y es que ahora, los usuarios contarán con un renovado menú donde gestionar el contenido descargado para ver offline. Desde Warner afirman que la nueva interfaz trae consigo también mejoras en el rendimiento y estabilidad de la aplicación.

Otra de las novedades que llegan con esta actualización es la posibilidad de reproducir contenido con la pantalla en vertical sin tener que cambiar la orientación, algo que no era posible hasta ahora en móviles y tablets.

Junto a esto, HBO Max también ofrece mejoras en el rendimiento y estabilidad de Chromecast. Además, los usuarios de Estados Unidos también se beneficiarán de SharePlay para iPhone y iPad, pudiendo ver contenido en conjunto con otras personas.

La nueva versión de escritorio ya está disponible, y tan solo tenemos que entrar en la web de HBO Max para comprobarlo. En lo que respecta a las apps para dispositivos móviles, la actualización ya se ha lanzado, por lo que simplemente tenemos que dirigirnos a la App Store en iOS o Google Play en Android para descargar la última versión si no lo hemos hecho ya. El despliegue de esta nueva versión puede no ser inmediato, por lo que quizás tengamos que esperar unos días hasta que podamos disfrutar de todos estos cambios.