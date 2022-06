El Ibai chino ha desaparecido: lo último que hizo fue enseñar una tarta en forma de tanque ante sus 64 millones de seguidores

Li Jiaqi es el mayor streamer de China. Es como Ibai Llanos en España pero con muchísimos más seguidores teniendo en cuenta el tamaño del país asiático. Aún así, sus 64 millones de seguidores y su inmensa popularidad no lo hacen escapar de la censura y ha desaparecido de la escena pública tras hacer alusión a un tanque horas antes de que fueran a comenzar las conmemoraciones de la represión en Tiananmen.

Hay que recordar que la censura china tienen tales tentáculos que hace que en el país la gente tenga una historia sobre la represión de la plaza de Tiananmen muy alejada de la realidad. El 4 de junio del 89, el régimen de Pekín reprimió de manera brutal a los estudiantes reformistas que protestaban en la plaza Tiananmen.

El viernes pasado, un día antes del 4 de junio, el reconocido streamer Li Jiaqi, que enfoca su canal en mostrar productos de belleza, sacó una tarta con forma de tanque: tenía Oreos como ruedas y un tubo de oblea que parecía un cañón.

Algo que, a primera vista parece tan inocente y frente a un público que sigue a Jiaqi por sus consejos de belleza o para comprar snacks, llevó a que se cortase la emisión de forma abrupta y a que nadie sepa dónde está el streamer desde entonces. El pastel puedes verlo en la imagen anterior que ha compartido la BBC (no está claro si la emisión fue desde Taobao, el portal de Alibaba donde la gente ofrece contenidos streaming mientras va vendiendo productos o desde Weibo).

Jiaqi es muy activo es Weibo, y aquí también se han censurado los hashtags que hacen alusión a él, según han informado personas originarias de China que viven en otros países del mundo y que han estado muy activas en redes como Twitter informando de la situación (no para todo el mundo es sencillo ir siguiendo los debates de plataformas como Weibo, ya que son en chino). El domingo siguiente al corte de su espacio, Li Jiaqi tenía programada la emisión de uno de sus populares directos que no se emitió.

Según han ido traduciendo usuarios en Twitter, en Weibo se han leído comentarios satíricos respecto a esto como que "es culpa de Li Jiaqi por no conocer un incidente que no se le permite conocer, y ahora debe demostrar que realmente no conocía un incidente que desconoce". Y es que dentro de China no hay posibilidad de acceder a esta información.

But the censorship of Li Jiaqi had the opposite effect of drawing more attention to massacre.



Another Weibo user: "I didn’t know before, but now I think I know"



(LOL!)