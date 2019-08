iCloud web se actualiza con un nuevo diseño inspirado en iOS 13, de momento en su versión beta

Apple lanzará en octubre varios productos, entre los que se incluirán los nuevos iPhone Pro, iPad y un MacBook de 16 pulgadas, entre otros. No obstante, las novedades en lo que a alguna de sus webs se refiere también parecen estar al caer, y es que la versión beta de iCloud ha recibido un rediseño bastante profundo, inspirado en el aún en fase beta iOS 13.

El sistema operativo se presentaría junto a los nuevos iPhone, habiendo dejado pistas su versión beta de que la fecha escogida sería el 10 de septiembre. Mientras tanto, la web de iCloud se ha dejado ver con un diseño renovado, que viene de la mano de novedades en la pantalla principal, una nueva aplicación de recordatorios y demás.

Federico Viticci ha mostrado cómo luce el nuevo diseño de iCloud Web en su versión beta, completamente distinto a lo que encontramos actualmente. En primer lugar, en la pantalla de inicio, vemos que se ha cambiado prácticamente todo a nivel de diseño, desde el tamaño de los iconos que lanzan las apps, a la distribución de los mismos.

A nivel de dichas apps, la gran novedad llega de la mano de los Recordatorios, que abandonan su antigua interfaz a favor de un nuevo diseño bastante más actual, muy similar al que encontramos en el iPhone. Del mismo modo, la web app de iCloud Drive gana un diseño más limpio, en la que el blanco es protagonista (al igual que en todo el nuevo iCloud).

New https://t.co/1rxiu3BRbk beta web app has gone live (thanks @kylesethgray). New launch screen, new Reminders app, and an iCloud Drive web app. pic.twitter.com/CATWI8vCy2