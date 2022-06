"Ingeniería Informática para bebés": este libro, muy dinámico, muestra conceptos básicos de WIRE, OR, NOT, AND, XOR y LATCH

"Cuando mi hijo tenía un año, me pedía que lo sostuviera en brazos para poder accionar los interruptores de la luz. Cada vez que pulsaba el interruptor, movía la cabeza para comprobar la habitación y confirmar que las luces se habían encendido correctamente.

El niño hubiera podido "hacer esto durante horas, si mis brazos también hubiera aguantado". Esto ha explicado Chase Roberts para contar cómo le ha dado por lanzar un libro de ingeniería informática para bebés.

Además de esto, cuando el bebé se aburría en los típicos encuentros de adultos que dan poca oportunidad a los bebés de hacer cosas propias de los bebés, Chase se dio cuenta de que no encontraba la manera de conseguir que estuviera entretenido. Y pensó que, si le encantaban los interruptores y ver cómo tocar uno tenía su efecto (como una luz encendida), podía llevar esa dinámica fuera de la casa.

Libro con esquemas básicos

La idea era la de crear un libro con esquemas de encendido y apagado, pensado para bebés. Un libro con conceptos de ingeniería informática para pequeños.

Dice que trabajó cinco años en esta idea (ha fabricado al menos ocho prototipos y rediseñado la placa de los circuitos media decena de veces) y ahora el resultado ya está disponible para comprar en Internet por 33 dólares, tras haberlo financiado a través de Kickstarter. La publicación constan de seis páginas de cartón, gruesas porque cada una recoge una pieza de ingeniería dentro. Y muestra lógicas de la informática básica, como AND, NOT, OR y XOR.

Para Chase es muy importante que estos conceptos básicos se nos muestren desde que somos pequeños. "Estudié ingeniería informática en la escuela, pero no me presentaron ninguno -de los conceptos básicos de la lógica que hay detrás- hasta después del instituto". Recuerda que los ordenadores se componen de señales de encendido y apagado para hacer cosas interesantes.

El libro incluye dos interruptores, una luz LED y seis páginas, cada una con una función diferente: WIRE, OR, NOT, AND, XOR y LATCH. Hay unos sensores que permiten al sistema central de este libro saber qué página está abierta y, de esta forma, el botón adopta una u otra función. Si el libro está abierto en AND la bombilla solo se encenderá cuando se pulsen ambos interruptores a la vez.

Además, para llamar más la atención del bebé, cada página ilumina el LED con un color distinto. El libro incorpora una batería que, calcula su creador, debería aguantar alrededor de un año, aunque puede reemplazarse.

Imágenes | Computer Engineering for babies y Kickstarter