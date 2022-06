Tras ir a por Apple en los podcasts, ahora Spotify va a por Amazon con los audiolibros: esta es su nueva estrategia

A finales del pasado año Spotify anunció la adquisición de la plataforma Findaway, especializada en audiolibros y gracias a la que quería integrar 325.000 títulos más a su división de audibles y podcast que arrancó en el año 2019 cuando se hizo con las empresas del sector Anchor y Gimlet. Cabe decir que ese acuerdo con Findaway aún no se ha cerrado

Ahora, el gigante de la música en streaming, Spotify, ha revelado su intención de introducirse en el negocio de los audiolibros. El consejero delegado Daniel Ek reveló que la empresa se introducirá en el sector de los audiolibros tras el éxito de su oferta de música y podcasts.

Esto podría suponer una muy fuerte competencia para Amazon que tiene la plataforma Audible, la cual llegó a España en 2020 con más de 100.000 audiolibros, podcasts y un mes gratis para todo el mundo.

Los audiolibros: un mercado en crecimiento

Según recoge Trustedreviews, el mercado global de los libros tiene hoy un valor de 140.000 millones de dólares, pero los audiolibros sólo representan entre el 6 y el 7% de esa cifra.

En los mercados de audiolibros más desarrollados, esa cifra se acerca al 50%, por lo que Spotify considera que es un mercado potencial de 70.000 millones de dólares por el que va a competir con Amazon y su plataforma Audible.

De todos modos, el anuncio no es inminente. Spotify espera que su oferta en audiolibros llegue a finales de este año. Ya hay audiolibros a través de Spotify, pero "no es una oferta particularmente bien desarrollada, y no es fácilmente accesible", según las informaciones. Falta por saber si estas opciones estarán dentro del plan premium de Spotify o si va a necesitar de un suscripción diferente.

También en 2020 Podimo lanzó su suscripción de podcasts y de audiolibros en España.