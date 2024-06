El juego que está arrasando en internet va de marcar casillas en una web sin ton ni son. Es tan sencillo como adictivo

En un internet cada vez más dominado por los algoritmos y las visitas, encontrar proyectos individuales tan sencillos, llamativos y diferentes como este constituye un soplo de aire fresco y una gran esperanza. Porque sí, a veces los hitazos son las cosas más simples. ¿Quién le iba a decir a quien inventó Wordle que iba a causar furor y que terminaría con una sección en el New York Times? Internet lo ha vuelto a hacer con One Million Checkboxes.

Bienvenidos y bienvenidas al caos de marcar casillas

¿Qué es eso de One Million Checkboxes? Pues justo lo que promete: una web con un millón de casillas para marcar. Sí, has leído bien: como has hecho a lo largo de tu vida cuando cumplimentas formularios, pero sin preocuparte de lo que elijas porque con marcar el tick basta. Pero ojo que hay un millón de casillas y que algunas se van desmarcando con el paso del tiempo y la acción de otras personas, como veremos más adelante.

De hecho, en la zona superior vas a poder ver cuántas casillas ya están marcadas y las que has marcado y desmarcado tú. ¿Que tienes un número favorito? Vete a la zona inferior e introdúcelo en el buscador para que te lleve hasta allí y puedas actuar sobre esa casilla.

One Million Checkboxes

La cuestión está en que cuando tú marcas o desmarcas una casilla, ese efecto no es solo para ti, sino que le afecta a todo el mundo que esté en esos momentos en la web haciendo lo mismo que tú. Así que marcarlas todas va a ser imposible (salvo que os coordinéis) y si lo hacéis, tampoco es que vaya a ganar nadie, ya que no hay misiones, ni rankings ni victorias.

Por increíble que parezca, tú te montas tus objetivos y sorprendentemente funciona. Así, puede que te hayas organizado para mantener siempre marcadas o desmarcadas un sector o número concreto de casillas. Y decimos que funciona porque a los hechos nos remitimos: nació hace apenas un par de días (el 26 de junio) y según ha publicado su creador en X/Twitter, solo ayer más de medio millón de personas marcaron más de 60 millones de casillas: Wordle en un mes solo tenía 90 jugadores.

¿A quién se le ha ocurrido esta idea? Detrás de este juego web esta eieio, formalmente conocido como Nolen Royalty, en cuyo currículum se encuentran proyectos tan bizarros como Stranger Video o Breaktime. Mientras que el primero te conecta con una persona random en una especie de competición a ver quién sostiene más tiempo la mirada, el segundo es una extensión de Chrome para convertir Google Calendar en una especie de juego a lo Breakout.

