La Casa Blanca anuncia su completo apoyo al plan de la FCC para acabar con la neutralidad de la red

Mientras cientos de empresas y asociaciones civíles han unido fuerzas para oponerse al plan de FCC (Federal Communications Commision) y su lider, Ajit Pai, que terminarían acabando con la neutralidad de la red como la conocemos, el gobierno de Trump ha reafirmado su total apoyo.

La secretaria de prensa suplente de la administración de Trump dijo que Obama "se ocupó del asunto de la forma equivocada" y que ellos "apoyan los esfuerzos del presidente de la FCC para deshacerse las regulaciones". Recordemos que la administración de Obama fue la que implantó, en el 2015, esas regulaciones para defender la neutralidad de la red y mantener un Internet abierto.

Las reglas actualmente previenen que los proveedores de Internet bloqueen o reduzcan la velocidad de carga de los sitios web que crean convenientes, según sus propios intereses ecónimicos. Están ahí para que todos los ciudadanos disfruten de la misma velocidad de conexión en todo momento, accedan a la web que sea.

Acabar con las regulaciones podría permitir que los ISP creen líneas de alta y baja velocidad en el acceso a Internet. Pero, Pai cree que como de momento no existen, no pueden crear reglas para prevenir hipotéticos males o profecías histéricas. Básicamente, que como nadie a matado a nadie, mejor no poner reglas en contra de los homicidios.

Se supone que la FCC es un ente independiente que no debería ser influenciado por el presidente y su administración, pues responden al congreso y no a la Casa Blanca. Aunque esto tampoco impidió que el ex-presidente Obama creará hasta un vídeo en YouTube para apoyar las reglas de la FCC para proteger la neutralidad de la red en aquel entonces.

