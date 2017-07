Éstas son las razones por las que Amazon, PornHub, Spotify y más empresas protestan para defender la neutralidad de la red

Cientos de compañías y asociaciones han decidido unir sus fuerzas esta semana para movilizar a los usuarios de sus servicios a que se opongan al plan del gobierno estadounidense, que quiere acabar con la estricta regulación que implantó la administración Obama para defender la neutralidad de la red.

La protesta de las grandes de internet comienza este miércoles, 12 de julio, que se ha denominado "Día de acción". Compañías como Facebook, Google, Amazon o Reddit notificarán a sus usuarios que el principio de neutralidad de la red está en peligro. Para ello mostrarán banners informativos o, como en el ejemplo de Reddit, una muestra exagerada de qué podría ocurrir: su logo carga muy lento y muestra un aviso de exceso de trafico.

En la página web que han creado se invita a los usuarios a firmar en protesta contra la nueva medida, que de momento ya ha dado su primer paso en firme.

La neutralidad de la red es un principio por el cual tu acceso a internet, ya sea a través de una conexión de fibra óptica o una conexión LTE en tu teléfono, tiene que tratar todos los datos que envías y recibes por igual. Es decir, una operadora no puede hacer que tu conexión a Netflix sea más lenta porque es competencia de su propio servicio de vídeo bajo demanda. Tampoco podría dar prioridad a compañías que paguen por líneas de comunicación más rápidas por ejemplo.

If Net Neutrality rules are repealed, it could mean a lot more loading spinners.



Help take action at https://t.co/8ILRZBrB7R pic.twitter.com/8FMevmqlrC — Twitch (@Twitch) July 12, 2017

Bajo el mandato demócrata, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de estados unidos aplicó en 2015 una regulación más estricta a las operadoras al clasificar el acceso a internet como un bien público. Desde ese momento, la neutralidad de la red ha estado protegida por la ley.

Ahora, dos años más tarde, el presidente de la FCC designado por Donald Trump, Ajit Pai, que fue, curiosamente, abogado de Verizon, ha anunciado sus planes para derrogar esta normativa. Su propuesta ya ha sido aprobada, y muchos usuarios y compañías como las que protestan este miércoles temen que sea el fin de un internet abierto que no se subyugue a los intereses de las operadoras.

¿Por qué acabar entonces con la neutralidad de la red?

Pai no cree que vaya a afectar directamente a la neutralidad de la red. Una visión un tanto optimista si tenemos en cuenta que quedará en manos de las operadoras el trato ecuánime de tráfico. El republicano aboga por una regulación menos asfixiante que promueva la competencia, en concordancia con los cimientos que han hecho "grande a América", y cree que las conexiones de alta velocidad a Internet no deben ser tratadas como bienes públicos que dependen de una normativa muy estricta, como las llamadas de teléfono.

Las medidas revertirían los cambios llevados a cabo por la Administración Obama y permitiría que la industria se autorregulase, ya que a su parecer crear una regulación tan estricta, que pone "al Gobierno en el centro de Internet", daña a las compañías y a los estadounidenses.

Pai defiende que las doce operadoras más grandes de Estados Unidos han reducido el capital invertido en despliegue de fibra en un 5,6%, o 3.600 millones de dólares. "Es la primera vez que las inversiones han caído fuera de una recesión en la era de Internet", alega. También recalca que esto no sólo afecta a las grandes compañías, que una reducción en las inversiones implica menos trabajos para los estadounidenses y menos competencia entre las operadoras, lo que conlleva peores tarifas a su parecer. Pero la clave de su discurso es señalar que a su juicio tratar Internet como un servicio público fue una medida para aplacar problemas "inexistentes" como la creación de líneas de alta y baja velocidad en el acceso a páginas y servicios web.

"¿Existían esas líneas de acceso prioritario? No.", dijo en su último discurso. "La verdad es que decidimos abandonar políticas que funcionan bajo el único pretexto de los hipotéticos males y algunas histéricas profecías. El cambio parecía que se hacía para solucionar un problema real, pero en realidad era una excusa para hacer que Internet dependiera del control del Gobierno". El republicano considera aptos los principios de la neutralidad de la red, pero cree que la regulación ha ido demasiado lejos y que no es necesaria para un Internet abierto y libre. Cree fervientemente que las operadoras estadounidenses no abusarán de una regulación menos estricta.

Temor generalizado, y con razón

La neutralidad de la red es importante para todas las empresas que ofrecen servicios over the top, sobre la red física de un tercero. El principio se concibe ante el temor de que las operadoras no traten de la misma manera a todas las compañías OTT, restringiendo tráfico, dando prioridad según intereses económicos etc.

Es cierto que hasta ahora el principio se ha cumplido casi siempre, con algunas excepciones que han puesto patas arriba internet. Pero ahora internet es diferente. El smartphone y el vídeo bajo demanda por streaming son los protagonistas, y las operadoras han pasado de cobrar por las llamadas y los SMS a cobrar por los megas. Cuando el precio de los mismos comience a caer en picado podrían aparecer planes ilimitados que favorezcan a sus servicios, o se restrinjan otros a no ser que se pague una cantidad económica.

No es tan osado pensar que las operadoras, si se les da la oportunidad, van a buscar cómo hacer rentables sus inversiones en red física o red inalámbrica de formas anticompetitivas que perjudiquen a los usuarios y a los Google o Facebook del futuro.

Porque está claro que Google o Netflix son tan grandes que podrán lidiar con cualquier práctica sacando los billetes. Pero, ¿cómo lo harán las startups de hoy que podrían cambiar el mañana?

A las compañías de internet no les sirve el argumento de que "hasta ahora se ha respetado". Quieren, con esta protesta, que la neutralidad esté asegurada.