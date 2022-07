Hasta los libros los falsifican ya… y los están vendiendo en Amazon: copias con erratas y peor calidad, vendidas como originales

En Amazon se puede encontrar prácticamente cualquier tipo de producto, incluso libros. Pero con estos la compañía tiene un serio problema al encontrar algunas copias que son falsificaciones al ser de una calidad mucho peor e incluso contar con errores en su interior que no está dentro del libro original.

Esto es algo que ha hecho público el autor del libro 'Deep Learning with Pyhton', François Chollet a través de Twitter, al tener ya una amplia experiencia en lo que respecta a la venta de libros en esta plataforma online.

Este problema puede parecer lógico, pues Amazon está abierta constantemente a cualquier vendedor que quiera acceder a la plataforma y vender un producto en concreto. Esto hace que siempre en sus almacenes haya stock suficiente para poder satisfacer la alta demanda que existe.

Y es que en este caso los terceros vendedores son capaces de engañar a la propia Amazon de una forma muy sencilla al colarle en su inventario copias que parecen originales. Pero cuando han llegado a los clientes se puede detectar que claramente la impresión es de mala calidad o incluso el texto tiene erratas que las versiones originales no tienen.

Q: How do I know if my copy is counterfeit?



A: The surest way to check is to try to register it with Manning at: https://t.co/WAQ42jTz7I



Other than that, the fakes have much lower print/make quality.



- Darker cover colors.

- Flimsier paper.

- Poorly bound.

- Cut smaller. pic.twitter.com/xChRUuXQIr