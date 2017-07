Los resultados de Facebook superan las expectativas, pero su crecimiento en ingresos sigue disminuyendo

Facebook ha hecho públicos sus resultados del segundo trimestre fiscal este miércoles con ganancias de 1,32 dólares por acción y 9.160 millones en ingresos. Es el mejor trimestre de su historia, y logró un crecimiento en ingresos del 45% comparado con el mismo periodo de 2016.

Pese a la sorprendente capacidad de Facebook para seguir aumentando su base de usuarios y sus ingresos por publicidad, los resultados trimestrales vuelven a dejar patente que Facebook se está quedando sin espacio en la red social para mostrar más publicidad.

Facebook $ ad revenue growth is still mostly accelerating, now slowing, so careful not to get too hung up on % growth (large numbers etc) pic.twitter.com/6dwhRb8zgr