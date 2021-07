Las masivas cifras de Pegasus, el spyware utilizado para hackear a Jeff Bezos: 50.000 personas, con muchos periodistas y opositores

Se sospechaba de la magnitud del spyware Pegasus, del polémico grupo israelí NSO Group, pero no estaba confirmada. Y aunque la empresa sigue sin desvelar detalles sobre sus clientes, una investigación de medios como The Guardian, The Washington Post y organizaciones como Amnistía Internacional y Forbidden Stories ha desvelado lo que de verdad hay detrás.

Hablamos de una investigación que ha desvelado que NSO Group tiene 50.000 objetivos potenciales en un listado que recoge periodistas, políticos, activistas y opositores a regímenes políticos autoritarios. Y no es tema menor. Todo apunta a que con Pegasus se hackeó el teléfono de Jeff Bezos, CEO de Amazon, relacionado con el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada saudí, y con él se perpetró el ataque a WhatsApp en 2019.

2. Background: the already-notorious NSO Group makes mercenary spyware to silently & remotely hack iPhones & Androids.



Many of their government customers are authoritarians.



Most cannot resist the temptation to target their critics, reporters, human rights groups etc. pic.twitter.com/97oHA6fsV9