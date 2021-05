MegaBlock: bloquea de golpe en Twitter a todo aquel que haya dado like a un tuit que no te haya gustado

Imagínate que quieres bloquear de tu cuenta de Twitter, en un solo click, a un grupo amplio de usuarios que mantienen unas ideas antagónicas a las tuyas o que potencialmente pueden llegar a compartir contenidos que prefieres no ver. La herramienta MegaBlock se ha creado para permitirte bloquear a todo el mundo que le dé "like" a un tuit en concreto con contenido que pueda resultarte insultante, por ejemplo.

El desarrollo de MegaBlock responde a la petición específica de Mike Solana, vicepresidente de The Founders Fund, en julio del pasado año en donde decía literalmente: "quiero una función llamada Megablock que bloquee un tuit malo, al autor del tuit malo y a todas las personas a las que les haya gustado el tuit malo, y que luego suene una breve alarma que haga vibrar tu teléfono".

Los permisos que solicita MegaBlock

Para llevar a cabo esta función debes acceder a la web oficial de MegaBlock, que te pide estos permisos: ver los tuits de tu cronología (incluidos los protegidos) así como tus Listas y colecciones; ver la información de tu perfil y la configuración de tu cuenta de Twitter; ver las cuentas que sigues, silencias y bloqueas; seguir y dejar de seguir cuentas en tu nombre.

También le das estas otras opciones: actualizar tu perfil y la configuración de tu cuenta; publicar y eliminar Tweets en tu nombre, e interactuar con los Tweets publicados por otros (dar Me gusta, deshacer Me gusta o responder a un Tweet, un Retweet, etc.) en tu nombre; crear, administrar y eliminar Listas y colecciones en tu nombre; y silenciar, bloquear y denunciar cuentas en tu nombre.

Como sucede con la famosa aplicación que te permite crear tu familia en Twitter o "Family Tree" que tan de moda estuvo hace unas semanas, los permisos que pide MegaBlock van más allá de los necesarios para realizar sus funciones de forma correcta.

La firma que desarrolla esta herramienta es Gen Z Mafia "una comunidad de jóvenes constructores" (o builders).

Cómo funciona

Pues bien, si decides darle a esta aplicación los mencionados permisos, podrás decidir bloquear a personas en masa que hayan señalado que les gusta una publicación "mala". Así, imagínate que alguien pone un tuit xenófobo o misógino y tú defiendes valores totalmente contrarios.

Como hay pocas posibilidades de que las personas que den 'like' a esa publicación, puedan llegar a ser gente con quien quieras interactuar (en la red social o en la vida real), puede decidir un bloqueo masivo, y ya no podrán tener acceso a lo que publicas. Para ello, deberás incluir la URL del tuit "malo" de la discordia. Y luego confirmar que quieres ese bloqueo. También dejarás automáticamente de seguir a todos "estos individuos" que han dado me gusta a la publicación que vas a bloquear.