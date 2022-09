Meta ya está sufriendo la crisis de ingresos. Y Zuckerberg ya ha anunciado despidos y congelación de contrataciones

Meta no está pasando por un momento, al igual que está ocurriendo en otras grandes compañías tecnológicas. La empresa que aloja a servicios como Instagram, Facebook o WhatsApp ha confirmado hoy que no está en una muy buena situación, a través de su propio CEO, Mark Zuckerberg. Este ha mantenido una conversación con sus empleados tal y como hemos podido ver en Twitter, confirmando los despidos que ya se anunciaban en las principales empresas del sector.

Esta conversación se ha realizado a través de una llamada interna que han confirmado ya varios empleados a medios de Estados Unidos como Bloomberg o The Verge. En esta llamada el CEO ha reconocido como la compañía está viendo reducidos sus ingresos debido a la situación actual de la economía global.

Esto algo que se ha podido ver en este caso es que el precio de las acciones ha caído en los últimos meses, al igual que también ha pasado en la propia Apple que en las próximas semanas terminará presentando sus resultados trimestrales. Pero el problema que se presenta, es que ante esta reducción de ingresos se van a sufrir diferentes consecuencias dentro de la empresa.

NEW: Meta CEO Mark Zuckerberg just told employees the company is implementing a hiring freeze, and warned there will likely be more restructuring and downsizing to follow