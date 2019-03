Microsoft Defender ATP: la compañía lanza un antivirus para macOS

En el mundo Mac no es nada común instalar antivirus. Como hemos repetido en infinidad de ocasiones, no es que el sistema no precise de soluciones de seguridad, sino que con las herramientas integradas y ante los pocos virus existentes para la plataforma, a prior no es necesario instalarlos.

Aun así, según conocemos por TechCrunch, Microsoft va a lanzar Microsoft Defender ATP para Mac, una versión del ya presente Windows Defender (ATP), para protección contra amenazas avanzada.

"Seguridad en todas las plataformas"

Los ejecutivos de Microsoft que han estado hablando con los medios en el lanzamiento afirman que esta nuevo antivirus para macOS forma parte de asegurarse de que "la experiencia de Microsoft 365 no está centrada solo en Windows", como afirma Jared Spataro, vicepresidente corporativo de Office y Windows a TechCrunch.

Microsoft Defender ATP llegará al Mac para ser usado con el paquete Microsoft 365, que incluye Office 365, Windows 10 y Enterprise Mobility + Security, por lo que en principio no está pensado para el usuario común de Office 365, sino para empresas, grandes empresas y, eso sí, el ámbito educativo. Para conocer que amenazas son más peligrosas y cuáles deberían ser prioritarias, el antivirus utiliza, cómo no, con aprendizaje automático, que mostrará a los usuarios qué elementos hay que reparar y preguntará por acciones a ejecutar.

Los administradores podrán gestionar todos los problemas desde una plataforma unificada de control de seguridad

Microsoft Defender ATP para Mac estará disponible para macOS Mojave, macOS High Sierra y para macOS Sierra, y según Microsoft, la herramienta será similar a la presente en Windows. De momento sólo se ofrece una preview en un programa de beta privada, e incluye protección contra malware y escaneo de virus en el ordenador donde esté presente. Más adelante se podrá activar y desactivar la protección en tiempo real, protección en la nube y muestreos automáticos.

Para directorios y archivos que el usuario no quiera que Microsoft Defender ATP analice, existirá un modo para añadir excepciones, pero lo normal será hacer uso del escaneo rápido o completo que ya hemos visto en antivirus tradicionales. Las actualizaciones podrán ser revisadas manualmente o activadas de forma automática.

Las empresas que deseen participar en la beta privada podrán hacerlo mediante el registro en esta web habilitada para ello, pero las plazas están limitadas.

Más información | Microsoft Defender ATP.