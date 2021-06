Microsoft está trabajando en Windows 11, según Evleaks: las piezas del puzzle comienzan a encajar

El mundo del software lleva dos días siendo un hervidero de rumores a cuenta del misterioso anuncio realizado el miércoles por Microsoft anunciando las próximas novedades para Windows.

Un anuncio que, en el sector, muchos hemos interpretado como el indicativo de la inminente llegada de una nueva versión de su sistema operativo. Sí, de Windows 11, nada menos.

En nuestro artículo de ayer te explicábamos las razones que nos hacían pensar eso, basándonos sobre todo en las pistas que habían dejado caer tanto Microsoft como uno de sus directivos en redes.

Ahora, contamos con otro indicio que sigue reforzando esta teoría: el testimonio de Evan Blass. Pero, ¿quién es este tal Evan Blass y por qué su palabra tendría algún peso en este debate?

Blass, conocido también por su nombre tuitero @Evleaks, es posiblemente el mayor 'leaker' (filtrador) del sector de los smartphones. Este antiguo editor de medios tecnológicos como Engadget y Pocketnow lleva 9 años siendo una de las mejores fuentes de filtraciones de nuevos modelos de móviles de las grandes marcas del mercado, aunque cuenta en su haber también con filtraciones sobre accesorios y aplicaciones.

Y, desde ahora, también con un sistema operativo. Y es que Blass ha publicado hace unas horas el siguiente tuit:

From the "Don't take screenshots of this build" department: a forthcoming Microsoft OS called Windows 11.