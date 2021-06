Microsoft deja caer pistas sobre un inminente anuncio de un nuevo Windows sucesor de Windows 10

Ayer nos hacíamos eco de un misterioso anuncio de la cuenta oficial de Windows en Twitter, emplazándonos a alguna clase de evento que tendría lugar el próximo 24 de junio, en el que podremos conocer "las próximas novedades para Windows".

No para 'Windows 10': para 'Windows', a secas. Y sí, aunque obviamente a nivel semántico todos sabemos que lo segundo incluye también lo primero, no se nos escapa que las reglas del marketing son algo distinto, y que ese tipo de detalles importan y mucho.

Hay que dejar claro que, oficialmente "la próxima versión de Windows" sigue siendo Windows 10 21H2, y que no es descartable para nada que, por importante que pueda ser la nueva actualización, ésta no tenga por qué conllevar un cambio de numeración.

Pero es que, más allá del olvido de dos números, Microsoft ha dejado caer algunas pistas que dan a entender que podríamos no estar ante un olvido.

La primera es que, según afirma la invitación que Microsoft ha empezado a remitir a los medios, el evento en cuestión contará con la presencia de Satya Nadella, CEO de Microsoft, y de Palos Panay, director de producto de Windows 10: un cartel de muy alto nivel para tratarse de una mera actualización (la cual, por cierto, podría haber sido anunciada durante la Microsoft Build 2021).

La segunda de ellas ha venido de la mano de Yusuf Mehdi, vicepresidente corporativo de Microsoft, responsables del área de 'Vida moderna, búsqueda y dispositivos' de la compañía. En un tuit publicado hace unas horas, Mehdi afirmaba no haber estado tan emocionado "por una nueva versión de Windows desde [el lanzamiento de] Windows 95!".

I haven’t been this excited for a new version of @Windows since Windows 95! Although I don’t remember the box being that big. Make sure you save the date for June 24! #MicrosoftEvent https://t.co/j80Sh9rwos pic.twitter.com/XgfEI2qxqG