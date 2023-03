Microsoft no pierde el tiempo: incluye anuncios en ChatGPT en Bing con inteligencia artificial. Cómo lo hace causa controversia

Microsoft ya está "explorando" cómo incluir anuncios en las respuestas de Bing Chat, el que es su nuevo agente de búsqueda basado en la GPT-4 de OpenAI. Estas respuestas patrocinadas están "claramente" etiquetadas como tales, en esta forma experimental que se está llevando a cabo. Y esto ha causado controversia.

La controversia gira en torno a cuánto de relevantes y precisas serán las respuestas que ofrezca este chat, si van a estar supeditadas a quién paga por la publicidad. En una entrada en su blog, el gigante de Redmond dice:

Una de las ideas de inclusión de publicidad es que al pasar el ratón por encima de un enlace de un editor, se mostrarán más enlaces de ese editor, lo que ofrecerá al usuario más formas de interactuar y atraerá más tráfico al sitio web de esa marca.

Por otro lado, en el caso de los socios de Microsoft Start (Start es una aplicación que presenta titulares de noticias y artículos que han elegido los editores de MSN) se coloca una leyenda con más contenido con licencia de Microsoft Start junto a la respuesta de chat, "lo que ayudará a aumentar la participación del usuario en el contenido de Microsoft Start, donde se compartirán los ingresos publicitarios con el socio".

Hay gente diciendo en redes sociales que los anuncios les han aparecido ahí desde el lanzamiento de la herramienta con inteligencia artificial, pero no que estaban habilitados para todos los usuarios.

Microsoft dice que "en primer lugar, queremos dirigir más tráfico a los editores en este nuevo mundo de las búsquedas. Es un objetivo prioritario para nosotros, y medimos el éxito en parte por la cantidad de tráfico que enviamos desde el nuevo Bing/Edge".

También añade que, "en segundo lugar, queremos aumentar los ingresos de los editores. Para ello, les dirigimos más tráfico a través de nuevas funciones como el chat y las respuestas, y también somos pioneros en el futuro de la publicidad en estos nuevos medios, como describiré más adelante".

Con esto sobre la mesa, la duda es cómo queda la experiencia del usuario. Los motores de búsqueda, y ahora estos agentes de búsqueda, forman parte de un modelo de negocio y como tales necesitan algún tipo de monetización.

Hablando de "revolucionar las búsquedas" como habla Microsoft desde que integrase la IA a su Bing, probablemente el usuario esperaba algo más que recibir respuestas patrocinadas.

Bing Chat now has Ads!



It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.



1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP