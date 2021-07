Microsoft promete revivir a Clippy como un emoji a cambio de likes, y ahora casi 130 mil usuarios están esperando resultados

A Microsoft siempre le ha gustado jugar con los sentimientos de Clippy, el legendario asistente de Office, que hace años que dejó de hacer apariciones sorpresa ofreciendo "ayuda" mientras editamos documentos. Sin embargo, más de una vez la empresa lo ha resucitado de alguna forma.

Esta vez la promesa de "resurrección" viene de la cuenta oficial de Twitter de Microsoft, que hizo la atrevida promesa de reemplazar el emoji del sujetapapeles dentro de Microsoft 365 con el viejo Clippy, claro, siempre que ese tuit en cuestión llegará al menos a 20 mil 'me gusta'.

If this gets 20k likes, we’ll replace the paperclip emoji in Microsoft 365 with Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC