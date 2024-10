Microsoft sigue dándonos alegrías y desmarcándose de otras empresas: no obligará a suscribirse por usar Office 2024, solo comprarlo

A día de hoy estamos rodeados de suscripciones. Las empresas han dejado de lado el hecho de vender un producto con un pago único a pasar a un proceso de suscripción. Esto lo vemos en aplicaciones de móviles, servicios web y también algunos programas muy importantes que usamos a diario en nuestro ordenador. Algo que hace que se genere una gran cantidad de ingresos mes a mes. Aunque hay excepciones.

Microsoft es una de las empresas que dio la sorpresa recientemente al ofrecer su paquete de Office a través de una suscripción. Mes a mes se tenía que abonar una cierta cantidad de dinero para usar Word, Excel o PowerPoint. Pero prometieron ofrecer una modalidad en pago único y han cumplido.

Un vistazo a… 'Sgroogled.com': cuando MICROSOFT lanzaba anuncios ANTI-GOOGLE

La compañía liderada por Satya Nadella es una de las pocas que sigue comprometidas con el pago único para acceder a sus suscripciones. Aunque en combinación con las suscripciones. Ahora Office 2024 ha confirmado que se podrá adquirir de una vez, olvidándose de los pagos recurrentes como teníamos en Office 2019 u Office 2021, entre otras versiones.

Obviamente el hecho de hacer un pago único no es algo que sean todo ventajas. La principal desventaja que cuenta (y con la que quieren hacer más atractivo el servicio de suscripción) es que no se van a recibir actualizaciones frecuentes ni nuevas características. Aunque para el común de los mortales no es problema no tener lo último de lo último.

Para esa persona que sigue abriendo su documento de Word o de Excel en blanco y le interesa escribir el texto, hacer sus tablas y darle el formato básico con el que se cuenta desde hace años es más que suficiente. Y esto es algo que tenemos en esta versión de pago único. Si bien, con Office 2024 se consiguen muchas funciones novedosas como la nueva interfaz que se asemeja al diseño general de Windows 11 entre otras funciones.

Pero algo de lo que no se van a librar los usuarios que quieran optar por la suscripción única es de tener una cuenta de Microsoft de manera obligatoria y una conexión a internet. Obviamente, esperamos que esto sea algo que se limite únicamente para acceder a las actualizaciones de seguridad, haciendo que se pueda escribir de manera offline.

Si pasamos a hablar de los precios que tendrá Office 2024 debemos distinguir los dos planes con los que contará:

Office Home 2024 a un precio de 149 euros y que incluye Word, Excel, PowerPoint y OneNote.

Office Home y Business 2024 a un precio de 299 euros que permite el uso de estos programas con fines comerciales.

