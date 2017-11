Mozilla transmitirá un evento en vivo de 570 minutos para celebrar Firefox Quantum y distraerte del cyber monday

Puede que el Black Friday haya quedado atrás, pero eso solo significa que es el turno de las ofertas del cyber monday para tentarte a gastar todo tu dinero en compras online este lunes.

En Mozilla quieren ayudarnos a evitar las tentaciones y para ello se han inventado un evento para distraernos y además aprovechar y celebrar el nuevo Firefox Quantum: un Download-A-Thon.

¿Y qué rayos es un Download-A-Thon?, aunque suene como un "descargatón" no tiene nada que ver con descargas. Se trata de un evento en vivo con contenido interactivo que estarán transmitiendo desde Facebook a partir del mediodía en hora del Pacífico, es decir, a las 21 horas de España.

Serán como 5 horas y media de entretenimiento que incluirán desde un programa de cocina, sí, un programa de cocina, hasta concursos de baile, un show de comedia improvisada, una competencia de comer rápido en la que la audiencia podrá votar por la comida a elegir, y más.

Que las distracciones del evento sirvan par evitar que alguien compre algo que no necesite, es probable que no, especialmente en Europa, donde será en la noche. Eso no le quita que quizás sea entretenido, extraño, pero entretenido.

Solo tienes que estar pendiente de la página de Facebook de Firefox para sintonizar.

En Genbeta | "Estamos listos para recuperar los usuarios que se fueron a Chrome", entrevistamos al vicepresidente de Firefox