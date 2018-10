Netflix ni sabe ni le importa lo que esté haciendo Apple con sus millones para competir con ellos

Hace tiempo que sabemos que Apple está trabajando en su propio servicio de streaming para competir con Netflix y similares. Ya por agosto de 2017 nos enteramos que iban a invertir 1.000 millones en contenido original.

Desde entonces y a pesar de que tenemos una buena lista de series en las que la empresa está trabajando junto a nombres de peso como Oprah, Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y muchos más, aún no sabemos casi nada sobre el estado de esos proyectos, ni sobre el mismo servicio que los transmitirá. Esto a Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, le importa muy poco.

No tengo ni idea de lo que será el producto de Apple. No creo que nadie la tenga. No creo que la misma gente haciendo shows para ellos tenga idea