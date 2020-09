Ninja, la superestrella del streaming, retorna a Twitch tras firmar un contrato por varios años

Hace poco más de un año, 'Ninja' (Richard Tyler Blevins) era el streamer más popular de Twitch, superando los catorce millones de seguidores. El año anterior había roto durante dos meses seguidos el récord de audiencia en una retransmisión de su plataforma.

Y entonces, de pronto, anunció que la abandonaba para recalar en la competencia: Ninja se convertía -contrato de exclusividad mediante- en la nueva estrella de Mixer, la plataforma de streaming de Microsoft.

Según el CEO de Ader, una empresa de representación de jugadores de e-sports, Ninja dio este paso a cambio de cobrar entre 20 y 30 millones de dólares.

Y allí estuvo emitiendo durante 11 meses hasta que, sorpresivamente, los de Redmond anunciaron el cierre de Mixer. La mayoría de los usuarios fueron automáticamente reubicados en Facebook Gaming tras un acuerdo entre las dos compañías, pero el cierre de Mixer liberaba a Ninja de cualquier contrato, pudiendo elegir desde donde seguir retransmitiendo.

Pero, ¿dónde ir tras haber abandonado la plataforma líder en favor de un competidor prometedor que tiraba la toalla? En un primer momento, recaló en YouTube Gaming, sin contrato de por medio, y cosechó 160 usuarios simultáneos en su primera emisión. También volvió a emitir en alguna ocasión en Twitch, pero su ritmo de emisiones bajó notablemente.

Pero pese a la 'traición', Twitch no podía dejar pasar la oportunidad de recuperar a una de las grandes estrellas del sector (la única con sus propias zapatillas Adidas, por cierto), y hoy se ha anunciado el retorno de Ninja a la plataforma en la que se hizo famoso, gracias a un contrato en exclusiva de varios años.

A new chapter, only on @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p