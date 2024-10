Si no ganas un mínimo de 100 dólares con tu juego en Steam, la compañía te lo recordará cada mes durante el resto de tu vida

Desde que Valve lanzó Steam, la plataforma se ha posicionado como la tienda digital de juegos de PC más conocida del planeta. El imperio levantado alrededor de esta plataforma le ha permitido a la empresa fundada por Gabe Newell seguir adelante sin la necesidad de desarrollar juegos como antaño (a pesar de que de vez en cuando vemos títulos como el sobresaliente Half Life: Alyx o el reciente Deadlock).

Si un desarrollador quiere lanzar su juego para PC, una de las maneras más eficaces para destacar es que su juego esté disponible para Steam, ya que es la plataforma en la que más parque de usuarios de PC existe. La plataforma se encarga además de gestionar los pagos de las ventas de esos juegos, cobrando un 30% de cada venta. Eso sí, en caso de que el juego no llegue a generar un mínimo de 100 dólares al mes, la compañía acabará recordándoselo al desarrollador el resto de su vida.

Si tu juego no llega a 100 dólares, Steam te lo recordará de por vida

Si eres desarrollador de videojuegos y publicas tu juego en Steam, la plataforma no te pagará la cantidad exacta de lo que hayas ganado ese mes si no llegas a un umbral mínimo de 100 dólares. Este suceso es ya bien conocido dentro de la comunidad de desarrolladores indie, convirtiéndose hasta en un meme. No es de extrañar, pues a pesar de que salen muchos juegos exitosos de estudios independientes, la realidad es que el porcentaje total de los juegos que tienen éxito es ínfimo en comparación a los que no, y por lo tanto, hay muchos desarrolladores que ni siquiera llegan a ese umbral de 100 dólares, tal y como comentan en este hilo de Reddit.

Notificación de correo electrónico de Steam cuando el desarrollador no llega al umbral de 100 dólares. Imagen: u/Captain0010 (Reddit)

En caso de que sea así y no llegues a este mínimo de 100 dólares, Steam te mandará una notificación por correo electrónico advirtiéndote de que no te ingresarán el dinero hasta que no alcances dicho umbral. Si en un mes no lo has superado, la cantidad se irá acumulando hasta que alcances ese mínimo, momento en el que te realizarán este ingreso.

La principal razón de ello se debe a que los costes asociados de enviar y recibir el dinero son lo suficientemente elevados como para que no salga a cuenta realizar una transacción si no supera un mínimo de 100 dólares. Este sistema de pagos es también común en otras plataformas como Twitch, donde la compañía no paga a los creadores de contenido hasta que no cumplan con ese umbral de 100 dólares.

La respuesta automatizada de Steam es algo que la compañía lleva haciendo durante años. Hay quienes estos términos les pilla por sorpresa, pero lo cierto es que es una práctica común. Además, hay quienes incluso reciben esta notificación cada mes pese a que su juego se encuentre de forma gratuita en la plataforma.

Raicuparta, un desarrollador indie, da fe de esto último, pues tras confesar que llevaba más de 10 años sin cobrar por su propio juego, admite que sigue recibiendo las notificaciones de Valve en su correo electrónico. Su caso es peculiar, pues en 2017 cambió su juego a un modelo free-to-play. En este enlace puedes ver la captura que compartió con una buena cantidad de correos recibidos por parte de Valve.

Según el desarrollador, trató de ponerse en contacto con Valve para que no le volvieran a enviar correos electrónicos sobre ello, insistiéndoles en que se quedaran con el poco dinero que le había generado su juego o que lo donaran a alguna organización benéfica. "Hace un par de años le pedí a Valve que dejara de enviarme correos electrónicos y que se quedara con el dinero o lo donara a una organización benéfica, y me dijeron que no".

Imagen | Xataka

