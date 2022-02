No es una llamada del servicio técnico de Microsoft, es una estafa para inyectar malware en tu equipo: cómo actuar y protegerte

Hemos hablado en varias ocasiones de este suceso, el cual va por rachas y cada pocos meses volvemos a ver que la gente sigue recibiendo este tipo de llamadas. Nos referimos a las estafas telefónicas que comienzan haciéndonos creer que vienen desde el servicio técnico de Microsoft. Desde aquel caso que nos contaron nuestros compañeros de Xataka, hemos ido viendo cómo evoluciona, y cómo protegernos de estas llamadas.

La repercusión de esto ha sido tal, que incluso desde Microsoft han alertado a los usuarios con medidas para hacer frente a este tipo de llamadas. Lo que hay que tener claro es, como es lógico, no dar ningún tipo de información nuestra.

Microsoft no va a contactar con nosotros si no nos hemos comunicado con ellos antes

La llamada comienza con el ciberdelincuente haciéndose pasar por un técnico de Microsoft. Este individuo asegura que hay 'hackers utilizando la IP de nuestro ordenador' y que 'van a solucionarlo'. Después, comentan que van a darnos una serie de pasos para solucionar el problema. No os dejéis engañar, entre los pasos se encuentra instalar un programa en nuestro ordenador que contenga malware e inyecte código para tomar el control de nuestro PC.

Si decidimos continuar la llamada y no seguimos los pasos que nos indican, lo más probable es que se pongan agresivos o nos cuelguen. En estos casos, ante todo, no perder la calma e intentar seguir nuestras recomendaciones.

Desde la propia web de Microsoft hacen insistencia en lo siguiente: "Microsoft no envía mensajes de correo ni realiza llamadas de teléfono que no hayas solicitado para pedir información personal o financiera, ni para proporcionar soporte técnico para reparar el equipo. Cualquier comunicación con Microsoft deberá ser iniciada por usted". Esto hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento. Y es que tal como han mencionado, Microsoft nunca nos va a hacer una llamada si no hemos sido nosotros los que hayamos contactado con ellos previamente. La compañía nunca nos va a exigir nada de esta manera, y por tanto, si recibimos esta llamada, habrá que desconfiar de ella.

Lo mejor que podemos hacer es denunciar el caso

Si queremos contribuir a que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir, lo mejor que podemos hacer es recopilar todo tipo de información que se nos presente en la llamada, es decir, preguntar de dónde llaman, nombres y demás. Aunque lo más probable es que acaben colgando. Tras la llamada, siempre podemos contactar con la Policía para denunciar el caso.

Otra de las opciones que tenemos para denunciar esta llamada es contactar directamente con Microsoft, ya que desde hace un tiempo existe una plataforma oficial para informar ante este tipo de denuncias. Recordad siempre no dar ningún tipo de información personal ni bancaria.