Un Instagram y Facebook de pago y sin anuncios: la solución de Meta para cumplir con la ley europea, según el New York Times

Las big tech que operan en Europa tienen que ceñirse a las leyes vigentes en el viejo continente, como es el caso de la Ley de Servicios Digitales (DSA) o la RGPD (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea), dos que seguro les dan más quebraderos de cabeza. Así que según el New York Times, Meta ha encontrado la solución, una solución que además hará muy felices a quienes estén hasta el gorro de los anuncios: una versión libre de anuncios y de pago de productos como Facebook o Instagram.

Como cuenta The New York Times en un reportaje publicado hace unas horas, Meta está considerando lanzar versiones de pago de sus redes sociales en la Unión Europea sin publicidad. Eso sí, no hay datos relativos al precio de estas versiones de pago de Instagram y Facebook ni de cómo sería su calendario de ejecución, confidenciales según esta filtración.

Tras la revelación de esta fuente secreta al New York Times, el periódico se puso en contacto con Meta en busca de esta información, obteniendo el silencio como respuesta. Nosotros también hemos contactado con el equipo de representación de Meta España en busca de más datos, aunque por el momento no tenemos respuesta (actualizaremos cuando tengamos la contestación).





Una vía lucrativa de ofrecer una alternativa que se ajuste a la ley

El plan no suena descabellado, habida cuenta que permitir una experiencia sin publicidad en sus plataformas posibilitaría al conglomerado de Mark Zuckerberg ofrecer una alternativa que se ajustara a las expectativas de privacidad de las entidades reguladoras de la UE.

Esta filtración llega tras años de batalla entre Meta y la Unión Europea a causa de la masiva recopilación de datos por parte del emporio de Zuckerberg tras la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos allá por 2019. Desde entonces, los organismos reguladores de la UE han aplicado la RGPD para fortalecer la privacidad en línea y la protección de datos para los usuarios y usuarias en el viejo continente.

Y esto le ha salido muy caro a Meta. En mayo de este año recibía la mayor sanción económica de la historia de la Unión Europea: Meta fue multada con 1.200 millones de euros y recibió la orden de dejar de transferir a Estados Unidos datos recopilados de usuarios de Facebook en Europa. En el mes de julio, le UE la prohibió que combinara datos de usuarios en Facebook, Instagram y WhatsApp. La llegada de la Ley DSA hace unos días obligó a Meta a implantar un feed cronológico en Instagram y Facebook, a mostrar resultados de búsqueda basados solo en las palabras introducidas (y no con algoritmo) y visualizar historias y reels solo de las cuentas que siguen.

