"No tiene justificación legal": la SEC demanda a Elon Musk por negarse a comparecer en el caso de la compra de acciones de Twitter

Los actos de Elon Musk no pasan desapercibidos, sobre todo teniendo en cuenta su influencia dentro del sector tecnológico y su carácter activo en redes sociales. El máximo responsable de empresas tales como Tesla, SpaceX, o Twitter (renombrada desde hace un tiempo como X), se enfrenta ahora a una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores por haber rechazado a prestar testimonio acerca de su adquisición de acciones de Twitter.

Actualmente existe una investigación en curso que pretende arrojar luz acerca de si Musk habría violado alguna ley federal a la hora de comprar acciones de Twitter. Para ello, tal y como mencionan desde el medio Ars Technica, la SEC pidió a la Corte Federal que Musk testificara acerca del asunto, algo que exige la citación de la investigación. No obstante, según el organismo, Musk se negó a comparecer para declarar.

Elon Musk se niega a testificar y ya acumula varias demandas

No es a la primera demanda que se enfrenta Elon Musk. El magnate lleva unas cuentas acumuladas, aunque según afirma el actual dueño de X Corp., el trato que está recibiendo por parte de la Comisión de Bolsa y Valores, está “rozando el acoso”.

La investigación pretende estudiar la compra de una participación del 9% que Musk realizó antes de comenzar con la compra de la empresa. Y es que según el SEC, Musk excedió el plazo de 10 días del que disponen los inversores para reconocer la adquisición de acciones. Es por ello que, el organismo considera que esta estrategia dio lugar a que se vendieran acciones a precios artificialmente bajos.

La SEC citó en hasta dos ocasiones a Elon Musk para testificar ante los hechos antes de comprar la compañía. Si bien Musk no tuvo problema a la hora de acudir a las llamadas, desde entonces se ha negado a cooperar, ya que considera que el trato que está recibiendo por parte del organismo está siendo “abusivo”.

Desde el punto de vista de Musk, se necesita una “revisión exhaustiva” de este tipo de organismos, en referencia a la Comisión de Bolsa y Valores. Tal y como afirma el multimillonario, se deben “tomar medidas contra aquellos individuos que han abusado de su poder regulador en beneficio personal y político”. Según Musk, la SEC estaría utilizando su poder de citación para “acosarlo”, algo que lógicamente el organismo considera fuera de lugar, ya que según la SEC, “ninguna de sus objeciones tiene validez legal”, y por tanto, según el organismo, no existe excusa justificable para “su incumplimiento de la citación”.

El hecho de que Musk admita no poder acudir a San Francisco porque no reside allí, no parece ser excusa suficiente para la SEC como para no personarse a las citaciones, considerando esto como una estrategia para eludir sus responsabilidades.

La SEC comenzó la investigación en abril de 2022, justo después de esa adquisición del 9% en participaciones de Twitter por parte de Elon Musk. El 15 de septiembre de este mismo año, Musk volvió a faltar a la cita pese a haber acordado la fecha para prestar declaración. Días después, el 24 de septiembre, Musk notificó al SEC que no volvería a comparecer en ninguna otra localización.

El hecho de que Musk no haya prestado declaración, ha provocado que la SEC no haya podido obtener información relevante acerca de “los miles de documentos” recibidos por parte de varios participantes como parte de la investigación.

