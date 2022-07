NUWA, la nueva DALL-E de Microsoft, que apuesta por superarla: transforma imágenes en vídeos o genera imágenes de alta calidad

Las inteligencias artificiales están de moda en la actualidad. Tras el gran éxito que está teniendo DALL-E en la red para generar imágenes a partir de una simple frase. Ante este efecto, otras empresas han querido unirse a estas ideas como Google, y ahora Microsoft con el lanzamiento de NUWA-Infinity que promete dar un paso más allá de lo que ya conocemos.

A través de la página web que ha creado Microsoft sobre este proyecto, NUWA se define como "un modelo generativo multimodal diseñado para generar imágenes y vídeos de alta calidad a partir de una entrada de texto, vídeo o imagen". Y es que esto es justamente es lo diferencial, ya que a diferencia de DALL-E se van a poder conseguir tener vídeos y no únicamente imágenes estáticas, siendo única en esta materia.

Además de esto, otra de las características que se destacan es la posibilidad de extender imágenes. Es decir, cuando se carga una imagen que tiene una resolución y un tamaño justos, la inteligencia artificial es capaz de ampliarla detectando su información. El ejemplo que se sitúa en su página web es la obra La noche estrellada de van Gogh, donde es capaz de extenderla sin perder calidad a unas resoluciones muy superiores.

La segunda característica que se debe destacar es la capacidad de dar vida a las imágenes estáticas. En este caso se pueden transformar fotografías en auténticos vídeos que muestran una estética realmente viva. Si se visualiza el ejemplo, Microsoft sube una imagen de una playa y automáticamente** se carga una animación en el que las olas comienzan a parecer completamente reales**.

NUWA-Infinity: Autoregressive over Autoregressive Generation for Infinite Visual Synthesis

abs: https://t.co/vZz48wA5z2

project page: https://t.co/PtzdAq2nvN



Compared to DALL·E, Imagen/Parti , generates HR images with arbitrary sizes and support long-duration video generation pic.twitter.com/0jO3GjSVx5