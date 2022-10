Esta mujer vivió una auténtica odisea para conseguir la vida laboral del SEPE: la brecha digital de la Administración deja víctimas

Un bibliotecario ha compartido hoy en su perfil de Twitter cómo la digitalización de ciertos servicios de la administración pública suponen un problema para muchas personas. La brecha digital, que existe, hace que no todo el mundo pueda hacer todos los procesos que requieren para su vida, por falta de dispositivos tecnológicos o de una conexión a internet accesible en cualquier momento.

La historia gira en torno a una mujer de 60 años que fue a la biblioteca donde este hombre trabaja a conectarse a Internet porque en casa no tiene, porque no se lo puede permitir. Necesita la vida laboral para buscar trabajo y la tiene que solicitar ella en la web de SEPE. Y ahí surgen diversos problemas e impedimentos para un proceso fácil.

Una brecha digital que dificulta

Primero la mujer no sabe cómo se usa el DNIe ni tiene Clave Permanente o Pin. Así que descartadas esas opciones. Hay la opción de hacerlo por SMS, pero llega otro problema: la señora solo tiene un móvil básico. Y, aunque puedes acceder por SMS, lo que envían desde la web de vuelta es un PDF con la vida laboral. La mujer no tiene pendrive ni Internet fuera de la biblioteca.

Aquí, igual has pensando lo mismo que he pensando yo: pues que se lo impriman. Pero en la biblioteca donde estaba esta mujer no lo puede imprimir porque "no tenemos impresoras para los usuarios y nosotros no podemos imprimirles nada", dice el bibliotecario.

Por fin, encuentran un modo de que se la envíen a casa, pero que también requiere de más tecnología.

La solución

Eso sí, para que te la envíen a casa, tienes que tener un mail y la mujer no tenía un correo electrónico. Por tanto, la señora creó su propio correo y ahora ya tiene la vida laboral de camino a su casa.

Además, recuerda, como indican desde la propia web de la Seguridad Social, que para usar los servicios de la página tienes que tener como sistema operativo Windows 7 o superior de 32 / 64bits; Mac OSX 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12; o Linux, con Cualquier versión con soporte a navegadores web, sólo con certificado centralizado (Cl@ve). Y en cuanto a navegadores web tienes que acceder desde Microsoft Internet Explorer v.9 o superior; Microsoft Edge; Mozilla Firefox; Google Chrome o Safari.