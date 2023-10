Otras webs estaban robando su juego online, y decidió trolearlas de una forma tan asquerosa como efectiva

Sqword es un sencillo juego de palabras que se juega en el navegador, al igual que Wordle. Al contrario que éste, se basa en ir añadiendo las letras obtenidas a una tabla de 5x5 para formar todas las palabras posibles. También se diferencia de Wordle en su nivel de popularidad, lo cual no significa que no haya construido en los últimos meses una fiel comunidad de usuarios activos.

Pero los desarrolladores de juegos, aunque sean sólo pequeñas aplicaciones para la web, se encuentran a veces con retos inesperados. En el caso del creador de Sqword, Josh C. Simmons, el reto fue decidir cómo reaccionar tras descubrir que su juego estaba siendo incrustado en diversos "sitios agregadores de juegos" a través de un 'iframe'.

"Los buitres irán incluso a por las historias de éxito más modestas", afirma Simmons en su blog.

El método del iframe permite insertar la web original como si fuera sólo un área de una web ajena. Así, es el servidor de la primera el que proporciona los contenidos, pero es la URL de la segunda la que se visualiza. Bueno, la URL… y la publicidad.

La indignación de Simmons no provenía de la pérdida de potenciales ganancias –Sqword es un juego gratuito y sin anuncios–, sino de la usurpación de un proyecto creado junto a amigos por mero amor al arte. "Va en contra de mi ética como desarrollador", explicaba en referencia al bombardeo de banners y ventanas emergentes que los 'buitres' decidieron imponer sobre su juego.

"No podía soportar ver mi código monetizado de esta manera. Lo maduro y responsable hubiera sido agregar una política de seguridad de contenido a la página. [Pero] no soy maduro".

Así que Simmons decidió dar una lección a los agregadores de juegos que habían añadido el suyo sin permiso. Lo que implementó fue un detector de iframes: si la web de su juego detectaba no estar mostrándose en una ventana de navegador, sino insertada en una web de terceros, en lugar de mostrar el juego Sqword se mostraría… Goatse. No, no corras a Google a buscar qué significa. Y menos aún a Google Imágenes.

Pero, ¿qué era 'Goatse'?

En su blog, Simmons lo define como una "impactante imagen de Internet de principios de la década de 2000". La definición, por supuesto, se queda corta: se trata de una chocante foto de índole sexual (aunque podría decirse que se queda a unos pasos del género gore) que en aquella World-wide Web primigenia algunos desaprensivos popularizaron a base de animar a clicar el enlace de su web con engaños.

Jay Stile, creador de una web de contenido 'chocante' muy popular por aquellos tiempos, explicaba así qué significó 'Goatse' para él, y qué era lo primero que pensabas al conocerlo:

"Uno: '¿Cómo es eso físicamente posible? ¿Cómo es que no está muerto?' Dos: '¿Por qué un humano querría hacer eso?' Tres: '¡el tipo tenía un anillo de bodas en su foto!'.

Probablemente sea tu profesor universitario, o un médico o un abogado. No tienes idea de quién es esta persona; podría ser tu vecino: a puerta cerrada, la gente realmente hace cosas muy chungas.

Pasas por toda esta gama de emociones. ¿Por qué, quién, qué, dónde? […] Y después de eso: 'Oh Dios, necesito mostrárselo a todos para que sientan el mismo dolor que yo'".

Luego las modas cambiaron, la gente empezó a preferir el 'rickrolling' como forma de mandar a la gente a webs inesperadas… y el mundo se convirtió en un lugar mejor. Pero ya nos hemos desviado mucho, volvamos a Sqword.

Que cale el mensaje

"Ha sido uno de mis mayores logros como desarrollador: implementar en directo y en al menos 8 dominios que no son míos una imagen de 'Goatse'".

La imagen, eso sí, viene acompañada de un mensaje que explicita la motivación de este troleo: "I steal other people's code because i'm a total hack", que puede traducirse como "Robo el código de otra gente porque soy un completo farsante/chapuzas"; ambos términos son aplicables si tenemos en cuenta cómo finaliza el post de Simmons:

"Deja que esto te sirva de lección: si utilizas un iframe para mostrar un sitio que no es suyo —incluso si es con fines legítimos—, no tienes control sobre ese contenido; puede cambiar en cualquier momento".

Más allá de la anécdota, el caso de Sqword subraya un mensaje importante para la era digital: el contenido online es vulnerable y, para quienes intentan aprovecharse de trabajos ajenos, las consecuencias pueden ser inesperadas

